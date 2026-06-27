The Blood of Dawnwalker zeigt neues Gameplay und macht Fans von The Witcher neugierig

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Kaum ein neues Rollenspiel wird derzeit so aufmerksam verfolgt wie The Blood of Dawnwalker. Das liegt nicht nur am düsteren Fantasy-Setting, sondern vor allem am Entwicklerteam. Hinter dem Projekt steckt Rebel Wolves, ein Studio, das von ehemaligen Entwicklern von The Witcher 3 gegründet wurde. Entsprechend hoch sind die Erwartungen vieler Rollenspielfans.

Nachdem das Spiel zunächst nur mit ersten Trailern und wenigen Informationen vorgestellt wurde, gewährt das Studio inzwischen immer tiefere Einblicke in Gameplay, Spielwelt und Kampfsystem. Dabei wird immer deutlicher, dass The Blood of Dawnwalker zwar Erinnerungen an The Witcher weckt, gleichzeitig aber eigene Wege gehen möchte.

Eine düstere Welt voller Vampire

Die Geschichte spielt im Europa des 14. Jahrhunderts, allerdings in einer alternativen Fantasy-Version der Geschichte. Nach einer verheerenden Katastrophe übernehmen mächtige Vampire immer mehr die Kontrolle über die Welt.

Im Mittelpunkt steht Coen, ein sogenannter Dawnwalker. Er bewegt sich zwischen der Welt der Menschen und der Vampire und muss lernen, mit beiden Seiten zu leben.

Gerade dieser innere Konflikt soll eine wichtige Rolle spielen und die Handlung stark beeinflussen.

Das Gameplay setzt auf Entscheidungen

Besonders interessant wirkt der Aufbau der Spielwelt. Laut den Entwicklern sollen Entscheidungen deutlich größere Auswirkungen haben als in vielen anderen Rollenspielen.

Nicht jede Quest besitzt nur eine offensichtliche Lösung. Stattdessen sollen Spieler unterschiedliche Wege wählen können, wodurch sich auch spätere Ereignisse verändern.

Das erinnert zwar an The Witcher 3, soll laut Rebel Wolves jedoch noch konsequenter umgesetzt werden.

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Tag und Nacht verändern das Abenteuer

Eine der spannendsten Ideen betrifft den Wechsel zwischen Tag und Nacht.

Während tagsüber die menschliche Seite von Coen im Mittelpunkt steht, verändert sich nachts nicht nur die Spielwelt, sondern auch seine Fähigkeiten. Dadurch entstehen völlig neue Möglichkeiten bei Kämpfen, Erkundung und Entscheidungen.

Dieses System könnte zu den größten Alleinstellungsmerkmalen des Spiels werden und sorgt bereits jetzt für viele Diskussionen innerhalb der Community.

Die Kämpfe wirken deutlich dynamischer

Auch beim Kampfsystem verfolgt Rebel Wolves einen eigenen Ansatz.

Die Entwickler setzen auf direkte Nahkämpfe, Ausweichmanöver und den geschickten Einsatz verschiedener Fähigkeiten. Erste Gameplay-Szenen vermitteln einen deutlich dynamischeren Eindruck als klassische Rollenspiele.

Gleichzeitig bleibt genügend Raum für taktische Entscheidungen. Spieler sollen unterschiedliche Kampfstile ausprobieren und ihre Figur individuell weiterentwickeln können.

Große Erwartungen an das neue Studio

Dass die Erwartungen so hoch ausfallen, überrascht kaum.

Viele führende Köpfe von Rebel Wolves arbeiteten zuvor an The Witcher 3, einem der erfolgreichsten Rollenspiele aller Zeiten. Entsprechend genau beobachten Fans jedes neue Gameplay-Video.

Die Entwickler selbst betonen jedoch immer wieder, dass The Blood of Dawnwalker keine Kopie von The Witcher werden soll. Stattdessen möchte das Studio eine eigene Marke mit einer unverwechselbaren Identität aufbauen.

Meine persönliche Einschätzung

Ich finde, The Blood of Dawnwalker gehört schon jetzt zu den spannendsten Rollenspielen der kommenden Jahre. Natürlich weckt allein die Beteiligung ehemaliger The Witcher 3 Entwickler große Erwartungen.

Viel interessanter finde ich allerdings die Ideen, die das Studio selbst präsentiert. Der Wechsel zwischen Tag und Nacht, die unterschiedlichen Fähigkeiten des Hauptcharakters und der Fokus auf weitreichende Entscheidungen könnten dafür sorgen, dass sich das Spiel deutlich von anderen Fantasy-RPGs abhebt.

Natürlich bleibt abzuwarten, ob alle angekündigten Systeme am Ende genauso gut funktionieren wie in den bisherigen Präsentationen. Das gezeigte Gameplay macht jedoch Lust auf mehr.

Könnte hier das nächste große Fantasy-RPG entstehen?

Bis zum Release wird noch einige Zeit vergehen. Trotzdem entwickelt sich The Blood of Dawnwalker bereits jetzt zu einem der meistdiskutierten Rollenspiele unter Genre-Fans.

Sollte Rebel Wolves seine bisherigen Versprechen einhalten, könnte hier eine völlig neue Fantasy-Marke entstehen. Die Mischung aus düsterer Atmosphäre, moralischen Entscheidungen und einem ungewöhnlichen Vampir-Konzept hebt das Spiel bereits jetzt von vielen Konkurrenten ab.

Ob The Blood of Dawnwalker tatsächlich in die Fußstapfen von The Witcher 3 treten kann, wird sich erst nach dem Release zeigen. Das Potenzial dafür ist nach den neuesten Gameplay-Eindrücken aber ohne Zweifel vorhanden.