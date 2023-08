Assassin’s Creed Jade: Gameplay Videos online aufgetaucht

Das Gameplay Material von Assassin’s Creed Jade ist aus der laufenden Closed Beta des in Entwicklung befindlichen Mobile-Spiels online durchgesickert. Ubisoft arbeitet an einer bedeutenden Anzahl von Assassin’s Creed-Spielen, die in den nächsten Jahren veröffentlicht werden sollen, und Assassin’s Creed Jade ist eines der interessantesten. Assassin’s Creed Jade wird speziell für iOS- und Android-Geräte entwickelt. Es ist das ambitionierteste Third-Person-Action-Erlebnis von Assassin’s Creed auf Mobilgeräten bisher.

Die Assassin’s Creed-Franchise hat eine lange Geschichte auf mobilen Geräten, angefangen mit dem ersten mobilen Ableger Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles im Jahr 2008. In den folgenden Jahren hat Ubisoft mehrere mobile Ableger veröffentlicht, darunter Assassin’s Creed 2: Discovery, Assassin’s Creed Pirates, Assassin’s Creed: Memories, Assassin’s Creed Rebellion und einige andere. Diese Spiele haben sich universell vom Hauptserien-Stil und Gameplay entfernt und wichtige Aspekte des Assassin’s Creed-Erlebnisses geopfert, um die begrenzte Leistung und Steuerung von mobilen Geräten zu berücksichtigen.

Assassin’s Creed Jade ist das ambitionierteste mobile Projekt von Ubisoft bisher. Obwohl mobile Geräte immer noch Leistungseinschränkungen haben, arbeitet Ubisoft daran, sicherzustellen, dass Assassin’s Creed Jade so authentisch wie möglich den Erwartungen der Fans bezüglich der Action der Franchise entspricht – mit einigen Vorbehalten. In durchgesickertem Filmmaterial aus der geschlossenen Beta von Assassin’s Creed Jade sind bereits die Bemühungen von Ubisoft erkennbar. Das Gameplay zeigt eine ausgedehnte offene Umgebung, eine missionsbasierte Story-Struktur, verdeckte Ermittlungen und schnelle Kämpfe, bei denen Waffen im Nahkampf und aus der Distanz gewechselt werden.

Das durchgesickerte Gameplay Material von Assassin’s Creed Jade dauert fast 90 Minuten. Es umfasst mehrere Missionen, bei denen der neue Protagonist von Assassin’s Creed versucht, Siedlungen von besetzenden Xiongnu-Streitkräften zu befreien. Der Spieler steigt im Verlauf des Videos von Stufe 16 auf 19 auf, schaltet Knotenpunkte auf einem Talent-Skill-Baum frei, fertigt und verbessert Waffen und Ausrüstung und zeigt insgesamt eine breite Palette an Assassin’s Creed Jade-Gameplay.

The Closed Beta Test has begun. We are excited to let you discover the world of ancient China and will be looking forward to your feedback.

For those who did not get the invite this time, you can continue to register for future testing phases through: https://t.co/JvVA9arXn0 pic.twitter.com/zQifFnZ7BH

— Assassin’s Creed Codename Jade (@AC_CodenameJade) August 3, 2023