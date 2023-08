Assassin’s Creed Jade: Neuer Name und Gameplay-Trailer enthüllt!

Keine großen Überraschungen!

Screenshot aus dem Gameplay-Trailer von Assassin's Creed Jade. - (C) Ubisoft / via YouTube

Die Enthüllung des mobilen Open-World-Action-RPGs Assassin’s Creed Codename Jade im letzten Jahr ließ viele Fans im Unklaren über den offiziellen Titel des Spiels. Nun, fast ein Jahr nach der Ankündigung, haben Ubisoft und Level Infinite endlich den Vorhang gelüftet und dem Spiel einen passenden Namen gegeben – und es ist genau das, was du vermutet hast. Assassin’s Creed Codename Jade wird nun offiziell als Assassin’s Creed Jade bezeichnet. Überraschung!

Zusätzlich zu diesem aufregenden Namensupdate wurde auch ein brandneuer Gameplay-Trailer für das Action-Rollenspiel veröffentlicht.

Assassin’s Creed Jade – Gameplay-Trailer veröffentlicht

Der Trailer präsentiert die offene Spielwelt im alten China und gewährt Einblicke in das Gameplay, das den Fans der Serie sehr vertraut vorkommen wird. Es erwarten dich atemberaubende Kämpfe in luftigen Höhen, eindrucksvolles Parkour, heimliches Vorgehen, Erkundung der offenen Spielwelt und vieles mehr. Wir bekommen außerdem einen guten Blick auf den Protagonisten des Spiels, der in einer Voiceover-Erzählung über seinen Drang nach Gerechtigkeit und sein persönliches Credo spricht.

Eine zweite geschlossene Beta für das Spiel wurde ebenfalls bestätigt, nachdem bereits im Laufe dieses Monats eine erste stattgefunden hat. Die genauen Termine für die nächste Beta stehen noch nicht fest, aber du kannst dich bereits jetzt dafür registrieren.

Assassin’s Creed Jade befindet sich in der Entwicklung für iOS und Android. Dieses mobile Abenteuer verspricht ein eindrucksvolles Spielerlebnis im faszinierenden historischen Setting des alten Chinas. Übrigens arbeitet Level Infinite auch an einem anderen ikonischen Franchise für Smartphones.