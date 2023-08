Neues Command & Conquer kommt, jedoch nur für Mobile

In Command & Conquer: Legions triffst du auf ikonische Helden, Schurken und Fraktionen sowie auf Einheiten aus allen C&C-Universen.

Command & Conquer: Legions - (C) EA, Level Infinite

Level Infinite hat eine aufregende Ankündigung gemacht, die das Herz von Command & Conquer-Fans höher schlagen lässt. Zumindest für jene, die die Spielserie vom Smartphone kennen. In einer Lizenzvereinbarung mit Electronic Arts bringen sie ein brandneues mobiles Strategiespiel in das beliebte Command & Conquer (C&C) Universum. Command & Conquer: Legions, das neueste Werk von Level Infinite, verspricht eine “bahnbrechende Spielerfahrung” und wird all diejenigen begeistern, die taktisches Geschick und strategisches Denken lieben.

Was wird geboten? – Das Spiel zieht alle Register, indem es bekannte Helden, Schurken und Fraktionen aus der gesamten Command & Conquer-Reihe in einer packenden Mischung vereint. Doch das ist noch nicht alles – die Handlung des Spiels wurde komplett neu aufgelegt und präsentiert einen innovativen Ansatz im Strategiespielgenre. Diese Neuerungen schaffen eine Fülle von strategischen Möglichkeiten, die dich in ein Universum endloser taktischer Herausforderungen entführen.

Wann erscheint das nächste Command & Conquer?

Command & Conquer: Legions wird für Android- und iOS-Geräte später in diesem Jahr veröffentlicht, einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht. Das Spiel wurde von Grund auf für mobile Plattformen entwickelt und berücksichtigt die Bedürfnisse der heutigen mobilen Spieler. Kürzere, temporeiche Spielsitzungen und eine optimierte Steuerung sind nur einige der Features, die laut Entwickler dieses Strategiespiel zu einem “wahren Genuss” machen sollen.

Anthony Crouts, der Senior Director von Level Infinite, teilt begeistert mit:

“Legions wurde speziell für die mobile Plattform und die mobilen Spieler entwickelt. Es passt sich perfekt dem Spielverhalten auf mobilen Geräten an und bietet kürzere, aber intensivere Spielerlebnisse. Gleichzeitig bleiben die vertrauten Einheiten, Helden und Elemente aus früheren C&C-Spielen erhalten.”

Was weiß man über das Gameplay?

In Command & Conquer: Legions wirst du in Echtzeit-PVE- und PVP-Schlachten gegen andere Fraktionen antreten. Sammle Tiberium, eine wertvolle Ressource, die entweder für technologischen Fortschritt oder vernichtende Angriffe genutzt werden kann. Auf einer großen, von anderen Kommandanten weltweit geteilten Map kannst du strategische Allianzen bilden, Angriffe koordinieren und gemeinsam Ressourcen teilen. Erobere strategische Orte, sichere Nachschublinien und entfalte deine Taktiken, um deine Gegner zu besiegen. Deine Abenteuer werden von der Entwicklung fortschrittlicher Technologien bis zur Eroberung von Städten reichen, um den ultimativen Sieg zu erringen.

Command & Conquer: Legions erscheint für Android- und iOS-Geräte im Jahr 2023. Ein “limitierter Test” startet mit 25. August, wie die offizielle Webseite verrät.