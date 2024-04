Romance MD: Always On Call erscheint für Nintendo Switch und Steam

Romance MD: Always On Call ist ein Otome Game das ursprünglich auf dem Smartphone in der App Love 365: Find Your Story erschienen ist. Seit einigen Monaten hat Voltage es sich zur Aufgabe gemacht, diese Otome Spiele für PC und Nintendo Switch zu optimieren und auf diesen Plattformen zu veröffentlichen. Der nächste Titel wird entsprechend Romance MD: Always On Call sein.

Leider sind die Spiele aus der App auf Steam schwer zu finden, da sie unter den originalen japanischen Titeln laufen. Das gilt auch vor die Otome Games, die bereits erschienen sind. Hoffentlich passt Voltage dies nochmal an, um allen Otome Games Fans die Suche zu erleichtern. Im Nintendo e-shop hingegen, wird es unter dem englischen Titel gelistet.

In Romance MD: Always On Call arbeitet eine junge, intelligente Chirurgin mit fünf brillanten, gut aussehenden Experten auf ihrem Gebiet zusammen. Als Teil der Elite-Intensivstation übernehmen sie die schwierigsten Fälle und stärken dabei ihre Bindungen durch die emotionalen und physischen Turbulenzen, die solch ein Beruf mit sich bringt. Im Laufe der Zeit entwickelt sich diese Verbindung zu einer wunderschönen Liebesgeschichte.

Seit seiner Einführung in der Romantik-Story-App Love 365: Find Your Story im August 2019 wird dieser Titel nicht nur für seine Süße, sondern auch für seine Tiefe gelobt. Ein neues Opening wurde der Konsolenversion hinzugefügt, zusammen mit Rückspul-, Speicher- und Ladefunktionen, um ein reibungsloseres und angenehmeres Spielerlebnis zu ermöglichen.

Da die App noch viele weitere Titel bietet, wird Romance MD: Always On Call sicherlich nicht das letzte Game sein, dass wir aus dieser Sammlung auch auf PC und Switch erhalten werden. Welche weiteren Voltage noch veröffentlichen möchte, werden nach und nach bekannt gegeben.

Romance MD: Always On Call ist ab heute für PC und Nintendo Switch auf den Markt.