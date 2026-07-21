DXRacer Master XL im Test: Lohnt sich der Premium Gaming-Stuhl?

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Der DXRacer Master XL ist in meinen Augen der geistige Nachfolger des DXRacer King und bietet einige Verbesserungen. Ich selbst habe den King viele Jahre genutzt. Er war lange Zeit das Premium-Modell für große Nutzer und meiner Meinung nach löst ihn der Master XL ab. Er ist für Nutzer bis 150 Kilo und bis zu einer Körpergröße von 1,88 m ausgelegt. Außerdem verfügt er über eine integrierte verstellbare Lendenwirbelstütze und ein höhenverstellbares Kopfkissen. Ob der Master XL aber auch im Alltag überzeugen kann und meinen geliebten King würdig ablöst, erfahrt ihr jetzt in meinem Test.

Lieferumfang und Erster Eindruck

Solltet ihr euch diesen Stuhl bestellen, erhaltet ihr per Spedition eine riesige Schachtel mit knapp 31 Kilo. Der Zusammenbau gestaltet sich extrem simpel und der Stuhl war in nicht einmal 15 Minuten aufgebaut. Danach steht auch langen Gaming-Sessions in Spielen wie Kingdom Come Deliverance 2 oder Elden Ring nichts mehr im Weg.

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Gleich beim Auspacken fällt die hochwertige Verarbeitung auf. Die 4D-Armlehnen bestehen aus Polyurethan (PU) und die Armlehnenhalterungen aus Metall. Auch das EPU-Kunstleder kann vollkommen überzeugen und wirkt sehr hochwertig. Die Nähte sind 1A und es sind keine Verarbeitungsmängel zu erkennen. Der Rahmen besteht aus Stahl und das Fußkreuz aus verstärktem Aluminium mit 75 mm großen, PU-beschichteten Rollen für Hartböden und Teppiche. Die Rollen sind mit Abstand die größten, welche ich bei einem Gaming-Stuhl jemals gesehen habe, und sie sind auf allen Untergründen leichtgängig und leise.

Die Polsterung der Sitzfläche besteht aus hochdichtem Kaltschaum und das Kopfkissen aus Memory-Schaum. Natürlich darf man auch die verstellbare Lendenwirbelstütze nicht vergessen zu erwähnen. Alles in allem ist der erste Eindruck des DXRacer Master XL wirklich sehr gut und auch optisch macht er einiges her.

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Ergonomie und Komfort

Der DXRacer Master XL ist eindeutig auf Ergonomie ausgelegt. Während der King noch etwas weicher war und mehr ein Couch-Feeling hatte, wirkt der Master XL hingegen robuster und straffer. Wenn ich ihn mit anderen Stühlen vergleichen müsste, würde ich sagen, dass der King von der Sitzhärte sehr nahe am Corsair TC500 Luxe liegt. Der Master XL geht hingegen eher in Richtung Secretlab Titan Evo. Gerade bei Spielen wie Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 oder auch The Witcher, in denen man schnell viele Stunden verbringt, macht sich der hohe Sitzkomfort deutlich bemerkbar.

Auch bei der Rückenlehne gibt es deutliche Unterschiede. Während der King auf eine eher flache Rückenlehne setzte, verfügt der Master XL über eine stärkere Polsterung, die den Rücken perfekt stützt. Der Stuhl bietet eine große ergonomische Sitzfläche, auf der ihr auch bedenkenlos im Schneidersitz Platz habt. Auch bei langen Strategiespielen oder MMOs wie Civilization, World of Warcraft oder Final Fantasy bleibt der Sitzkomfort erhalten. Durch den hochdichten Kaltschaum bleibt die Sitzfläche viele Jahre in Form und die gepolsterte Rückenlehne ist extrem angenehm. Der einzige Minuspunkt, wenn man es so nennen will, könnte für den einen oder anderen sein, dass die Sitzfläche etwas zu hart ist.

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Lendenwirbelstütze und Kopfkissen

Die absoluten Highlights sind natürlich das groß dimensionierte verstellbare Kopfkissen und die verstellbare Lendenwirbelstütze. Das Kopfkissen lässt sich ganz einfach auf die gewünschte Höhe einstellen und sorgt dafür, dass der Nacken optimal abgestützt wird. Auch die Lendenwirbelstütze weiß zu überzeugen. Sie lässt sich durch ein seitlich angebrachtes Drehrad stufenlos anpassen und bietet dadurch genau die Unterstützung, die euer Rücken gerade braucht. Durch das Herausziehen des Drehrads lässt sich die Lendenwirbelstütze sogar in der Höhe verstellen. Das Einzige, was man hier vielleicht auf hohem Niveau bemängeln könnte, ist, dass sich das Kopfkissen leider nicht abnehmen lässt.

Fazit

Was soll ich hier noch viel schreiben? Der DXRacer Master XL überzeugt auf ganzer Linie, ohne irgendwelche großen Einbußen. Der Preis von rund 450 bis 500 Euro ist für den Stuhl und seine hohe Qualität mehr als angemessen. Es gibt einfach kaum etwas zu kritisieren. Die einzigen zwei Punkte, die übrig bleiben, sind zum einen, dass sich das Kopfkissen nicht abnehmen lässt, und zum anderen, dass die Sitzfläche etwas hart ist. Aber ganz ehrlich, gerade der hochdichte Kaltschaum macht den Stuhl sehr langlebig. Sollte er einem von euch aber doch zu hart sein, gibt es noch immer ergonomische Sitzkissen und sogar welche speziell für Gaming-Stühle. Durch die höhenverstellbare Lendenwirbelstütze wäre auch so ein Sitzkissen kein Problem.

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Bei dem günstigeren Preis im Gegensatz zu einem Secretlab Titan Evo würde ich sogar so weit gehen, dass ich den Master XL einem Titan Evo vorziehen würde. Mir persönlich gefällt das fest angebrachte Kopfkissen wirklich gut. So eine höhenverstellbare Lösung ist mir bei einem Gaming-Stuhl bisher noch nicht untergekommen. Für mich löst der Master XL meinen King würdig ab. Auch wenn mir das Couch-Feeling anfangs etwas abgegangen ist, wirkt der Master XL insgesamt noch einmal deutlich wertiger. Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen, sucht ihr einen qualitativ hochwertigen und ergonomischen Stuhl, kann ich den DXRacer Master XL bedenkenlos weiterempfehlen.

Kleine Tipps

Ich habe lange nach einem passenden Schutzbezug für meinen DXRacer King gesucht und genau dieser passt auch problemlos auf den Master XL. Da ich weiß, dass viele von euch ebenfalls lange nach einem passenden Schutzbezug suchen, kann ich euch diesen empfehlen. Sollte der Bezug nicht mehr verfügbar sein, sucht einfach nach einem ähnlichen mit denselben Maßen.

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Außerdem habe ich im Fazit bereits ergonomische Sitzkissen speziell für Gaming-Stühle angesprochen. Genau dieses nutze ich selbst und kann es ebenfalls empfehlen, falls euch die Sitzfläche auf Dauer doch etwas zu straff sein sollte.

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Fragen & Antworten Diese Fragen wurden geklärt

Ist der DXRacer Master XL für große Personen geeignet? Ja. Der Stuhl ist für Nutzer bis 150 Kilogramm und einer Körpergröße von bis zu 1,88 Metern ausgelegt.

Ist die Lendenwirbelstütze verstellbar? Ja. Die integrierte Lendenwirbelstütze lässt sich nicht nur in der Tiefe, sondern durch Herausziehen des seitlichen Drehrads auch in der Höhe verstellen.

Ist das Kopfkissen abnehmbar? Ja. Das Kopfkissen lässt sich abnehmen, allerdings sitzt darunter die Mechanik für die Höhenverstellung. Einen praktischen Vorteil bringt das daher nicht.

Ist die Sitzfläche eher weich oder hart? Die Sitzfläche ist eher straff. Der hochdichte Kaltschaum sorgt für eine ergonomische Sitzposition und eine hohe Langlebigkeit.

Lohnt sich der DXRacer Master XL? Ja. Der Stuhl überzeugt mit einer hochwertigen Verarbeitung, hohem Sitzkomfort und einer durchdachten Ergonomie. Kleine Schwächen wie die etwas harte Sitzfläche ändern nichts am sehr guten Gesamteindruck.

Für wen eignet sich der DXRacer Master XL? Der Stuhl eignet sich besonders für Gamer und Nutzer, die viele Stunden am Schreibtisch verbringen und Wert auf Ergonomie, Komfort und eine hochwertige Verarbeitung legen.

Test-System: AMD Ryzen 9 9950X3D, 64GB Fury Beast DDR5-6400 CL32, RTX 5080, Gespeichert auf NVMe M.2, WD Black SN770, Gigabyte X870E Aorus Master Motherboard.