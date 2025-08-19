World of Warcraft: Midnight Cinematic enthüllt – Das musst du wissen

Michael WeingärtnerLevel 40 Konsolero mit Film und Serien Spezialisierung sowie Proficiency in Star Wars und Dungeons & Dragons Lore

Die Gamescom Opening Night 2025 eröffnet auch in diesem Jahr die größte Videospiel Messe der Welt. Also die perfekte Bühne für aufregende Premieren. Wie bereits vorab bekannt war, präsentierte Blizzard das Cinematic Intro zur kommenden World of Warcraft-Erweiterung Midnight. Blizzard bleibt seiner Tradition treu und liefert wieder einmal ein bombastisches Intro ab.

Bei World of Warcraft: Midnight handelt es sich um den inzwischen zweiten Teil der sogenannten Worldsoul Saga. Der erste Teil der neuen Trilogie, The War Within, wurde von den Fans sehr positiv aufgenommen und gilt als eine der besseren Erweiterungen überhaupt. Mit Midnight soll nun endlich die Einführung eines Player Housing-Systems, das sich die Fans seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2004 sehnlichst wünschen passieren.

Xal’atath – das finstere Wesen mit Verbindungen zu den Alten Göttern – dürfte in der kommenden Erweiterung eine der ganz großen Gegenspielerinnen werden. Viele Fans sind überzeugt, dass sie für eine Invasion der Leere auf Azeroth anführen könnte. Fantheorien gehen sogar soweit, dass Schlüsselorte und bekannte Charaktere korrumpiert werden.

Ein weiterer heißer Fan-Tipp: eine Verbindung zu den Ätherischen, die womöglich als neues neutrales Volk ins Spiel kommen könnten. Außerdem gibt es Spekulationen, dass Quel’Thalas als zentraler Schauplatz dient – mit potenziellen Rückkehrern wie dem Immersangwald, den Geisterlanden, Zul’Aman oder auch der Insel Quel’Danas.

Der Release von World of Warcraft: Midnight ist für 2026 geplant und zur Einstimmung hier das Cinematic Intro:

Die Vorbestellung zu World of Warcraft: Midnight ist ab sofort verfügbar.

