HBO setzt Baldur’s Gate 3 als Serie fort! – Rollenspiel-Hit wird offizieller Kanon

Die Welt von Baldur’s Gate 3 ist noch lange nicht auserzählt. HBO arbeitet offiziell an einer Serie, die direkt an die Ereignisse des gefeierten Rollenspiels anknüpft. Damit wird eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre Teil eines neuen Fantasy-Großprojekts und bekommt erstmals eine kanonische Fortsetzung außerhalb des Mediums Videospiel.

Bestätigt wurden die Pläne von Serienproduzent Craig Mazin, der bereits mit den ersten beiden Staffeln The Last of Us bewiesen hat, dass Videospiel-Adaptionen auf HBO funktionieren können. Für viele Fans ist genau dieser Name entscheidend, denn Mazin gilt nicht nur als erfahrener Autor, sondern auch als leidenschaftlicher Gamer und wird sich nach der dritten und wohl auch letzten Staffel von The Last of Us mit einer Baldur’s Gate 3-Adaptierung beschäftigen.

Ein „Baldur’s Gate 4“ als TV-Adaption von HBO

Laut Branchenmagazin Deadline setzt die HBO-Serie zeitlich nach den Ereignissen von Baldur’s Gate 3 an. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Welt von „Dungeons & Dragons“ mit den massiven Umwälzungen aus dem Spiel umgeht. Geplant sind sowohl neue Figuren als auch bekannte Charaktere aus dem Rollenspiel-Hit.

Damit betritt HBO allerdings schwieriges Terrain. Baldur’s Gate 3 ist für seine enorme Entscheidungsfreiheit bekannt. Zahlreiche Hauptfiguren können je nach Spielweise sterben, sich radikal verändern oder sogar gottgleiche Mächte erlangen. Die Serie muss zwangsläufig festlegen, welche dieser Möglichkeiten künftig als offizieller Kanon gelten. Keine leichte Entscheidung.

Craig Mazin kennt jede mögliche Entscheidung

Dass diese Aufgabe ausgerechnet Craig Mazin übernimmt, ist kein Zufall. In Interviews erklärte er, fast 1000 Stunden mit Baldur’s Gate 3 verbracht zu haben. Er kennt nicht nur die Hauptgeschichte, sondern auch alternative Enden, Nebenquests und Figurenentwicklungen.

Mazin bezeichnete es als „wahr gewordenen Traum“, die Geschichte fortzuführen, die Larian Studios und Wizards of the Coast erschaffen haben. Besonders wichtig sei ihm, die Figuren mit Respekt und Liebe umzusetzen. Auch ein möglicher Einsatz der originalen Synchronsprecher aus dem Spiel steht im Raum.

Baldur’s Gate 3-Entwickler Larian Studios ist nicht beteiligt

Es wird jedoch einen Unterschied zu The Last of Us geben. Anders als bei The Last of Us ist das ursprüngliche Entwickler-Team nicht direkt an der Serie beteiligt. Die Rechte an Baldur’s Gate und Dungeons & Dragons liegen bei Wizards of the Coast, einer Tochter von Hasbro. Ob das der HBO-Serie gut tun wird? Immerhin kehrt Larian wieder zu seinen Wurzeln zurück und ist gerade an einem neuen Divinity-Projekt dran, welches cineastisch bei den „The Game Awards 2025“ vorgestellt wurde.

Das kein einziger Autor des Spiels an Bord sein wird? Das klingt nicht nur komisch, sondern auch ziemlich danach, dass sich die TV-Serie grundsätzlich vom „Vorgänger“ (also Baldur’s Gate 3) unterscheiden könnte. Laut Larian-Chef Vincke möchte Mazin zumindest einen Besuch abstatten.

„Meines Wissens nicht. Aber Craig hat sich gemeldet und gefragt, ob er ins Studio kommen und mit uns sprechen kann. Nach unserem Gespräch zu urteilen, ist er wohl ein großer Fan, was mir Hoffnung gibt“, so die Antwort des Studio-Chefs auf die Frage ob Autoren von Larian beteiligt sein werden. „Die Enden von BG3 wurden so gestaltet, dass sie als Grundlage für neue Abenteuer dienen können. Es gibt viele mögliche Handlungsrichtungen. Ich bin gespannt, welche Craig und sein Team wählen werden. Er hat sich für ein Gespräch gemeldet, sodass wir ihm unsere Gedanken mitteilen können“, so Larian Studio-Chef Sven Vincke auf X.com.

Aktuell handelt es sich um eine bloße Ankündigung der Baldur’s Gate-HBO-Serie. Es ist noch nichts bekannt über mögliche Staffeln, Besetzung, Regisseure, Autoren, Sets, usw. Die größte Herausforderung für die Serie ist es wohl die Offenheit des Spiels in eine feste Serienerzählung zu überführen. Gleichzeitig bietet genau das enormes erzählerisches Potenzial. Eine Gratwanderung auf allen Ebenen. Andererseits hat Craig Mazin mit der „The Last of Us“-Adaption bewiesen, dass er Videospiele großartig umsetzen kann. Allerdings gemeinsam mit dem Entwickler, allem voran Neill Druckmann. Bei der Baldur’s Gate-Adaptierung wird Larian Studios wohl nicht dabei sein.

Mazin ist allerdings eine gute Wahl. Chernobyl, die HBO-Miniserie über den Atomunfall von 1986, zeigt in erschütternder Genauigkeit, wie eine Mischung aus menschlichem Versagen, politischer Vertuschung und systemischer Arroganz zur größten Nuklearkatastrophe der Geschichte führte. Er hat wohl damit einer der besten TV-Serien überhaupt erschaffen. Ob er mit Baldur’s Gate das auch schaffen kann? Wir werden sehen. Bis zum Start wird es noch eine Weile dauern.

