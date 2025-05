The Last of Us Part II Remastered knackt 2-Millionen-Marke dank HBO-Serie

The Last of Us Part II Remastered hat sich während der Ausstrahlung der zweiten Staffel der HBO-Serie über 2 Millionen Mal verkauft. Das berichtet Marketinganalyst Chris Colombo, der das Zusammenspiel zwischen Spiel und Serie als „multiplattform-ökosystemischen Erfolg“ bezeichnet.

TV-Hype kurbelt Spieleverkäufe massiv an: Colombo zufolge (via LinkedIn-Beitrag) profitierten Spiel und Serie wechselseitig von einer enormen Reichweite! Staffel 2 erreichte über 20 Millionen Zuschauer, generierte für HBO laut Schätzung rund 72 Millionen US-Dollar an Abo-Wert sowie 17,5 Millionen US-Dollar aus Werbung. Obwohl das Live-Publikum im Vergleich zu Staffel 1 stark zurückging – das Finale erreichte „nur“ 3,7 Millionen Live-Zuschauer (minus 55 % gegenüber Staffel 1) – blieb das weltweite Streaming-Interesse hoch.

The Last of Us: Viraler Erfolg auf TikTok und Co.

Ein entscheidender Treiber war die Social-Media-Präsenz. Besonders Episoden rund um Abby, Joel, Ellie und Dina sorgten für Gesprächsstoff. Auf der sozialen Plattform TikTok erreichte der Hashtag zur Serie über 10 Milliarden Views. Auch auf Plattformen wie Instagram, Reddit und Co explodierte die Fanaktivität.

Der Analyst nennt auch regionale Trends: In Süd- und Südostasien dominierten Cosplay-Edits und Synchro-Clips, in Lateinamerika boomten Pedro-Pascal-Memes, während chinesische Plattformen wie „Bilibili“ von kommentierten Videos mit Untertiteln überflutet wurden.

Die geschätzten 2 Millionen verkauften Einheiten von The Last of Us Part II Remastered gelten nur für den Zeitraum der Serienausstrahlung. Das Spiel ist auf PS4, PS5 und PC verfügbar – und der Erfolg zeigt erneut, wie stark crossmediale Strategien in der heutigen Unterhaltungswelt funktionieren.