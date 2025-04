The Last of Us Staffel 2 startet mit Rekord – HBO feiert Serien-Comeback

Endlich ist es so weit: Die zweite Staffel von The Last of Us ist da – und sie feiert ein Comeback mit Pauken und Trompeten. Die neuen Folgen basieren auf dem zweiten Teil des erfolgreichen Spiels von Naughty Dog und versprechen noch mehr Drama, Spannung und Herzschmerz. Doch was macht den Start so besonders?

Diesmal dreht sich alles um die Geschichte von The Last of Us Part II. Doch die Macher haben früh klar gemacht: Diese Story ist zu groß für nur eine Staffel. Deshalb hat HBO schon vor dem Staffelstart eine dritte Staffel bestätigt – du kannst dich also auf noch mehr postapokalyptische Abenteuer freuen. Kritiker sind begeistert und sprechen schon jetzt von einem möglichen Serien-Highlight des Jahres.

Wie viele haben den Auftakt gesehen?

Laut HBO haben allein in den USA am Sonntagabend 5,3 Millionen Menschen die erste Folge geschaut – entweder klassisch auf HBO oder über den Streamingdienst „Max“. Damit übertrifft Staffel 2 den Serienstart der ersten Staffel um 13 Prozent. Zum Vergleich: Die erste Folge der ersten Staffel sahen 4,7 Millionen, das Finale sogar 8,2 Millionen Zuschauer.

Das bedeutet: Noch nie war der Serienauftakt so stark. Nur House of the Dragon konnte in der letzten Dekade bessere Zahlen vorweisen.

Wie geht’s weiter?

Schon der zweite Staffelauftakt lässt erahnen, dass noch viel kommt. Besonders spannend: Beim ersten Mal stieg die Zuschauerzahl von Folge 1 zu Folge 2 deutlich an – das gab’s so vorher noch nie bei HBO. Ob das auch dieses Mal gelingt?

Die erste Folge steckt voller Szenen, die Fans bereits aus dem Spiel kennen – liebevoll und detailgetreu umgesetzt. Kein Wunder, denn neben Serienmacher Craig Mazin ist auch Neil Druckmann, Vizepräsident von Naughty Dog und Co-Autor des Spiels, maßgeblich an der Produktion beteiligt. Mit seiner kreativen Handschrift bleibt die Serienadaption nah am Original und fängt die Atmosphäre der Vorlage perfekt ein.