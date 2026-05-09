PS6: Warum die ersten großen Spiele längst entstehen dürften

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die PlayStation 6 ist noch nicht offiziell angekündigt. Trotzdem wird immer klarer: Sony bereitet die nächste Konsolen-Generation längst vor. Nicht mit einem großen Trailer, nicht mit einem Preis und auch nicht mit einem Termin. Sondern mit Investitionen, Technik-Partnerschaften und ersten Hinweisen darauf, wie Spiele in Zukunft aussehen könnten.

Für Spieler ist genau das spannend. Denn große Blockbuster entstehen nicht innerhalb weniger Monate. Ein neues God of War, ein neues Naughty-Dog-Spiel oder ein großes Open-World-Projekt braucht heute viele Jahre Entwicklungszeit. Wenn ein Studio jetzt an einem neuen AAA-Spiel arbeitet, ist es sehr gut möglich, dass dieses Projekt bereits für die PS6-Ära geplant wird.

Warum PS6-Spiele schon HEUTE ein Thema sind

Der ursprüngliche Gedanke hinter diesem Artikel stammt aus dem Jahr 2023 (den wir grundlegend überarbeitet haben): Spieleentwicklung dauert inzwischen so lange, dass neue Großprojekte oft automatisch in die nächste Hardware-Generation rutschen. Dieser Punkt ist 2026 sogar noch wichtiger geworden.

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Jason Schreier von Bloomberg schrieb 2023 auf Twitter:

„Fun Fact: Die Produktionszyklen von Videospielen sind so lang geworden, dass, wenn ein Spielestudio mit großem Budget heute mit der Arbeit an einem brandneuen Projekt beginnen würde, es wahrscheinlich für die PlayStation 6 wäre.“

Das klang logisch. Moderne Spiele brauchen riesige Teams, aufwendige Grafik, Motion-Capturing, komplexe Welten, Online-Systeme, Lokalisierung und jahrelanges Polishing. Zwischen Konzept und Veröffentlichung vergehen bei großen Produktionen oft fünf Jahre oder mehr. Deshalb wäre es überraschend, wenn Sonys wichtigste Studios nicht längst mit Blick auf die nächste PlayStation planen würden.

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Das bedeutet nicht, dass jedes neue Projekt sofort exklusiv für PS6 erscheinen muss. Wahrscheinlicher ist ein Übergang. Einige Spiele könnten noch für PS5 erscheinen, andere als Cross-Gen-Titel kommen, während besonders ambitionierte Produktionen bereits auf neue Hardware ausgelegt werden.

Project Amethyst zeigt, wohin die PS6 gehen könnte

Ein besonders wichtiger Hinweis ist Sonys Zusammenarbeit mit AMD. Unter dem Namen Project Amethyst arbeiten beide Unternehmen an Technologien, die künftige PlayStation-Hardware prägen könnten. Dabei geht es vor allem um KI-Upscaling, Raytracing, Pathtracing und eine effizientere Nutzung der Speicherbandbreite.

Klingt technisch, ist für Spieler aber leicht erklärt: Die PS6 könnte Spiele nicht nur mit mehr Rohleistung schöner machen, sondern mit intelligenter Technik. Bilder könnten hochskaliert werden, Licht realistischer wirken und große Spielwelten effizienter berechnet werden.

Gerade für Entwickler wäre das ein großer Schritt. Wenn neue Hardware bestimmte Grafikaufgaben besser übernimmt, können Studios größere Welten, stabilere Bildraten und aufwendigere Effekte planen. Genau deshalb ist es wahrscheinlich, dass erste PS6-Projekte schon heute auf solche Technologien ausgerichtet werden.

Welche Spiele könnten zur PS6 passen?

Konkrete Launch-Spiele hat Sony natürlich noch nicht genannt. Trotzdem lassen sich einige naheliegende Kandidaten nennen. Große PlayStation-Marken wie God of War, Horizon, Gran Turismo, Spider-Man oder neue Projekte von Naughty Dog, immerhin ist neben Intergalactic noch etwas am köcheln, passen perfekt zu einer neuen Konsolen-Generation.

Auch neue Marken könnten eine große Rolle spielen. Sony weiß, dass ein Konsolenstart nicht nur von bekannten Namen lebt. Eine neue PlayStation braucht Spiele, die sofort zeigen, warum neue Hardware überhaupt nötig ist.

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Genau hier liegt die eigentliche Frage: Was muss ein PS6-Spiel können, damit Spieler den Unterschied zur PS5 wirklich spüren? Nur bessere Auflösung reicht nicht mehr. Viele erwarten (noch extremere) kürzere Ladezeiten, größere Welten, stabilere Performance, bessere Physik, glaubwürdigere NPCs und Grafik, die nicht nur hübscher, sondern lebendiger wirkt. Quasi ein neues GTA 6. Oder ein Grand Theft Auto VI das alle Stückeln auf Konsole spielt, etwas was wir von der PS5-Version (noch nicht) erwarten können.

Die PS5 wird noch lange wichtig bleiben

Trotz aller PS6-Hinweise ist die PS5 nicht am Ende. Sony hat weiterhin eine riesige Spielerbasis auf der aktuellen Konsole. Viele kommende Spiele werden deshalb noch für PS5 erscheinen. Ein harter Schnitt wie früher ist heute unwahrscheinlicher.

Für Spieler kann das positiv sein. Niemand muss sofort wechseln. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass die ersten PS6-Jahre wahrscheinlich von Cross-Gen-Spielen begleitet werden. Erst später dürften Titel erscheinen, die wirklich nur für die neue Hardware gebaut wurden.

Das kennen wir bereits von früheren Generationen. Die spannendsten Exklusivspiele erscheinen oft nicht direkt zum Start, sondern ein bis drei Jahre später. Genau deshalb sind aktuelle Entwicklungszyklen so wichtig: Was heute begonnen wird, könnte genau in dieser Phase erscheinen.

Die PlayStation 6 beginnt nicht erst an dem Tag, an dem Sony sie offiziell vorstellt. Sie beginnt viel früher. Mit Technikplänen, Entwicklerkits, Grafiksystemen und Spielen, die Jahre vor Release entstehen.

Der ursprüngliche Artikel zu diesen Thema erschien am 22. Januar 2023.

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