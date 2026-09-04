The Last of Us ist noch lange nicht vorbei: Naughty Dog arbeitet bereits an mehreren Projekten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Während Naughty Dog derzeit mit Hochdruck an Intergalactic: The Heretic Prophet arbeitet, ist die Zukunft von The Last of Us offenbar längst nicht so ruhig, wie es zuletzt den Anschein hatte.

Studio-Chef Neil Druckmann hat jetzt nämlich bestätigt, dass bereits mehrere Projekte rund um The Last of Us in Arbeit sind. Das erklärte er in einem aktuellen Gespräch mit der Washington Post. Druckmann stellte dort ziemlich eindeutig klar: Naughty Dog sei weiterhin Hüter der Marke und mit The Last of Us noch nicht fertig. Es gebe „ein paar Projekte“, über die er sprechen möchte, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist.

Das klingt natürlich sofort nach The Last of Us Part 3. Eine wichtige Einschränkung gibt es aber: Druckmann hat Part 3 nicht offiziell bestätigt.

The Last of Us Part 3 wäre trotzdem der offensichtlichste Kandidat

Dass Fans sofort an einen dritten Hauptteil denken, kommt nicht von ungefähr.

Naughty Dog beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Frage, wie die Geschichte nach The Last of Us Part 2 weitergehen könnte. Gleichzeitig sorgte Druckmann zuletzt immer wieder für widersprüchliche Signale. Noch 2025 hatte er Fans davor gewarnt, fest mit einem dritten Teil zu rechnen. Die neue Aussage ist deshalb durchaus bemerkenswert.

Druckmann spricht jetzt nicht mehr nur davon, dass Naughty Dog irgendwann möglicherweise zu The Last of Us zurückkehren könnte. Er sagt ausdrücklich, dass mehrere Projekte bereits „in Arbeit“ sind. Ob darunter ein vollständiges The Last of Us Part 3 steckt, bleibt allerdings offen. Ein dritter Hauptteil wäre die eine Möglichkeit. Ein kleineres Story-Spiel oder Spin-off wäre ebenfalls denkbar.

Dann wäre da noch Multiplayer. Naughty Dog stellte The Last of Us Online Ende 2023 nach jahrelanger Entwicklung ein. Das Studio erklärte damals, dass ein dauerhaft betriebenes Live-Service-Spiel praktisch sämtliche Ressourcen beansprucht hätte und man sich deshalb weiterhin auf große Singleplayer-Spiele konzentrieren wollte. Ganz erledigt scheint Multiplayer bei Naughty Dog aber möglicherweise nicht zu sein. Anfang 2026 sorgte eine Stellenausschreibung für Aufmerksamkeit, die auf ein neues unangekündigtes Multiplayer-Projekt des Studios hindeutete.

Ob dieses Projekt etwas mit The Last of Us zu tun hat, wissen wir nicht. Noch nicht. Auch Druckmann selbst sagt nicht, dass es sich bei sämtlichen genannten Projekten zwangsläufig um neue Videospiele handelt. Comics, kleinere Produktionen oder andere Erweiterungen der Marke wären theoretisch ebenfalls möglich.

Naughty Dog’s aktuelles Hauptprojekt bleibt Intergalactic: The Heretic Prophet. Erst vor wenigen Tagen erreichte die Entwicklung einen wichtigen Meilenstein. Die aufwendigen Performance-Aufnahmen wurden abgeschlossen. Dadurch wirkt ein Release von Intergalactic im Jahr 2027 inzwischen deutlich realistischer. Sollte Intergalactic tatsächlich 2027 erscheinen, könnte danach der Weg für die vollständige Enthüllung des nächsten großen Naughty Dog-Spiels frei werden. Und dieses könnte wieder ein The Last of Us werden. Egal ob Part 3 oder ein Spin-Off.