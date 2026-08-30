Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony hat eigentlich einen ziemlich klaren Plan: Ab Jänner 2028 sollen neue PlayStation-Spiele nicht mehr auf Disc produziert werden. Doch intern könnte dieser Zeitplan inzwischen wieder zur Diskussion stehen.

Laut einem neuen und ausdrücklich unbestätigten Gerücht vom Gamescom-Umfeld überlegt Sony, den vollständigen Übergang zu digitalen Veröffentlichungen um ein oder sogar zwei Jahre nach hinten zu verschieben. Die Informationen stammen ursprünglich aus einem Podcast von Eurogamer Spain und wurden von MP1st aufgegriffen.

Der überraschende Grund soll dabei nicht in erster Linie die Kritik der PlayStation-Community sein. Stattdessen könnte Microsoft mit der nächsten Xbox eine unerwartete Chance erkannt haben.

Die nächste Xbox soll angeblich stark auf physische Spiele setzen

Nach den Aussagen aus dem Eurogamer-Spain-Podcast soll Microsoft derzeit mit Publishern über seine nächste Xbox sprechen, die unter dem Codenamen Project Helix entwickelt wird. Dabei fällt eine ungewöhnlich deutliche Formulierung: Microsoft soll die kommende Konsole gegenüber Partnern als „100 Prozent physisch“ positionieren und gleichzeitig ermöglichen wollen, physische Spiele in digitale Berechtigungen umzuwandeln. Bestätigt ist noch nichts.

Ganz aus der Luft gegriffen ist zumindest der zweite Teil nicht. Microsoft hat erst am 26. August eine neue Disc-to-Digital-Funktion für Xbox Insider angekündigt. Bei unterstützten Xbox One und Xbox Series X/S-Spielen kannst du eine Disc einlegen und damit zusätzlich eine digitale Berechtigung erhalten. Tausende Spiele sollen unterstützt werden.

Das ist noch keine Bestätigung dafür, dass Project Helix zwingend ein Laufwerk bekommen wird. Es zeigt aber, dass Microsoft physische Spielesammlungen derzeit zumindest offensiv in seine Zukunftsstrategie einbindet.

Ein großer Publisher soll Sony sogar mit PlayStation-Verzicht gedroht haben

Noch deutlich brisanter ist ein zweiter Teil des Gerüchts. Sony soll laut dem Bericht von einem großen Spiele-Publisher angesprochen worden sein, der einen kommenden wichtigen Titel unbedingt physisch veröffentlichen möchte. Sollte Sony dafür keine Möglichkeit bieten, könnte das Unternehmen das Spiel angeblich gar nicht für PlayStation veröffentlichen und stattdessen nur Xbox und Nintendo bedienen.

Der Publisher wird nicht genannt. Laut Bericht handelt es sich ausdrücklich nicht um Rockstar Games.

Wichtig: Es ist ein Gerücht. Sony selbst hat seinen offiziellen Kurs jedenfalls noch nicht geändert. Das Unternehmen bestätigte erst vor wenigen Wochen, dass es bei neuen PlayStation-Spielen ab 2028 keine klassischen Disc-Versionen mehr produzieren möchte. Gleichzeitig erklärte Sony, Feedback von Handelspartnern weiterhin zu berücksichtigen.

Sollte Microsoft tatsächlich bewusst auf Disc-Unterstützung setzen, wäre das fast eine Umkehr der Rollen von 2013. Damals punktete Sony bei der PS4 massiv damit, klassische Spielebesitzrechte gegenüber Microsoft zu verteidigen. Mehr als ein Jahrzehnt später könnte ausgerechnet Xbox versuchen, denselben Vorteil für sich zu nutzen. Irgendwie lustig, wenn man darüber nachdenkt.

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