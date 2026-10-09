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Wolverine zeigt Sonys Disc-Dilemma: In Europa kauft jeder Zweite physisch

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Artikel von Markus Bauer +
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Sony will neue PlayStation-Spiele ab 2028 nicht mehr auf Disc veröffentlichen. Ausgerechnet Marvel’s Wolverine zeigt jetzt, dass die Nachfrage noch enorm ist: Laut Ampere und GSD entfielen weltweit 35 Prozent der Verkäufe auf die Disc-Version, in Europa sogar 51 Prozent. In Frankreich waren mehr als zwei Drittel physisch. Damit bekommt Sonys geplanter Abschied von neuen PlayStation-Discs ab 2028 noch einmal eine interessante Note.

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