Wolverine zeigt Sonys Disc-Dilemma: In Europa kauft jeder Zweite physisch

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony will neue PlayStation-Spiele ab 2028 nicht mehr auf Disc veröffentlichen. Ausgerechnet Marvel’s Wolverine zeigt jetzt, dass die Nachfrage noch enorm ist: Laut Ampere und GSD entfielen weltweit 35 Prozent der Verkäufe auf die Disc-Version, in Europa sogar 51 Prozent. In Frankreich waren mehr als zwei Drittel physisch. Damit bekommt Sonys geplanter Abschied von neuen PlayStation-Discs ab 2028 noch einmal eine interessante Note.