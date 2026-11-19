Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Die Nintendo Switch 2 hat bereits ein vielseitiges Spieleangebot vorzuweisen. 2027 soll die Auswahl an Exklusivtiteln weiter wachsen. Besonders interessant dürfte das kommende Jahr für Fans großer Open-World-Abenteuer werden. Gleich vier angekündigte Spiele setzen auf weitläufige Spielwelten, die zum Erkunden einladen. Mit dabei sind neue Abenteuer aus den Reihen Pokémon, Kirby und Xenoblade.

Nintendo hat sich bei der Spieleauswahl für die Switch 2 bislang breit aufgestellt. Von 3D-Plattformern über Rennspiele bis hin zu rundenbasierten Strategiespielen ist bereits einiges vertreten. Auch die Auswahl an exklusiven Titeln wächst kontinuierlich. Spiele wie Donkey Kong Bananza, Pokémon Pokopia und Mario Kart World haben dem Portfolio bereits interessante Neuzugänge beschert.

2027 könnte Nintendo nun insbesondere bei Open-World-Spielen nachlegen. Vier größere Exklusivtitel sind bislang angekündigt. Allerdings unterscheiden sich die Informationen zu ihren Veröffentlichungsterminen noch deutlich.

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Vier große Open-World-Spiele für die Nintendo Switch 2

Aktuell stehen vier Open-World-Spiele auf der Veröffentlichungsliste für 2027. Zwei davon besitzen bereits ein konkreteres Veröffentlichungsfenster, während Nintendo bei den anderen beiden Titeln bislang nur das Jahr bestätigt hat.

Die bisher bekannten Veröffentlichungszeiträume im Überblick:

Spiel Veröffentlichung Kirby and the World Beyond Frühjahr 2027 Ninjala 2: The Uncharted Planet Frühjahr 2027 Pokémon Wind und Welle 2027, genauer Termin offen Xenoblade Genesis 2027, genauer Termin offen

Damit deckt Nintendo gleich mehrere bekannte Marken ab. Besonders Pokémon Wind und Welle dürfte für viele Spieler interessant werden. Aber auch die Rückkehr von Kirby und ein neues Xenoblade-Abenteuer könnten für Aufmerksamkeit sorgen.

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Kirby und Ninjala starten bereits im Frühjahr 2027

Mit Kirby and the World Beyond und Ninjala 2: The Uncharted Planet stehen zwei der angekündigten Open-World-Spiele bereits für das Frühjahr 2027 im Kalender. Beide Titel sollen exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Weitere ausführliche Informationen zu den beiden Spielen stehen allerdings noch aus. Es ist daher davon auszugehen, dass Nintendo im Laufe der kommenden Monate weitere Einblicke in die Projekte geben wird.

Eine mögliche Gelegenheit dafür wäre eine der traditionellen Nintendo Direct Präsentationen im Februar. Nintendo veranstaltet üblicherweise zu Jahresbeginn eine größere Präsentation, bei der kommende Spiele und Neuigkeiten zu bereits angekündigten Projekten vorgestellt werden.

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Pokémon Pokémon Wind und Welle: Neue Informationen am Pokémon Day 2027

Besonders viel Aufmerksamkeit dürfte Pokémon Wind und Welle erhalten. Das neue Pokémon-Abenteuer soll ebenfalls 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang allerdings nicht genannt.

Ein Release im Herbst 2027 gilt als wahrscheinlich. Insbesondere ein Veröffentlichungstermin im November wäre denkbar. Bestätigt ist dieser Zeitraum allerdings noch nicht.

Wann Fans mit neuen Informationen rechnen können, steht dagegen bereits fest. Das nächste größere Update zu Pokémon Wind und Welle ist für den Pokémon Day am 27. Februar 2027 angekündigt.

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Der vergangene Pokémon Day lieferte bereits den ersten Trailer zum Spiel. Dieser gewährte einen ersten Einblick in die Spielwelt und stellte außerdem die neuen Starter-Pokémon vor. Damit wurde zwar ein erster Eindruck vom kommenden Abenteuer vermittelt, zahlreiche Details sind allerdings noch offen.

Insbesondere die Spielwelt dürfte bei einem Open-World-Abenteuer eine wichtige Rolle spielen. Welche Gebiete Spieler erkunden können und welche weiteren Neuerungen das Spiel mitbringt, bleibt abzuwarten. Der Pokémon Day 2027 dürfte jedenfalls eine gute Gelegenheit bieten, weitere Informationen zu präsentieren.

Xenoblade Genesis bleibt noch ein Fragezeichen

Auch Xenoblade Genesis gehört zu den angekündigten Open-World-Exklusivtiteln für die Nintendo Switch 2. Anders als bei Kirby und Ninjala gibt es bislang allerdings keinen konkreteren Veröffentlichungszeitraum innerhalb des Jahres 2027.

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Wann das Spiel tatsächlich erscheint, lässt sich daher noch schwer einschätzen. Weitere Informationen könnten ebenfalls im Rahmen einer kommenden Nintendo Direct Präsentation folgen.

Mit gleich vier Open-World-Spielen könnte Nintendo 2027 sein Angebot an umfangreichen Spielerlebnissen deutlich erweitern. Allerdings müssen Fans bei einigen Projekten noch auf ausführlichere Vorstellungen und konkrete Veröffentlichungstermine warten.

Nintendo Switch 2: Das Spielejahr 2027 braucht weitere Ankündigungen

Abseits der vier Open-World-Abenteuer sieht der bisher bekannte Veröffentlichungskalender der Nintendo Switch 2 für 2027 noch vergleichsweise überschaubar aus. Immerhin stehen für die ersten Monate bereits zwei Exklusivtitel mit konkreten Veröffentlichungsterminen fest.

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Metroid Ravenous soll am 28. Januar 2027 erscheinen. Am 25. Februar 2027 folgt außerdem Hyrule Warriors: Age of Calamity Definitive Edition.

Weitere konkrete Termine für die zahlreichen angekündigten Projekte fehlen bislang. Nintendo dürfte deshalb ein Interesse daran haben, das Spieleangebot für 2027 in den kommenden Monaten genauer vorzustellen.

Eine Nintendo Direct im Februar wäre dafür ein passender Rahmen. Fans könnten dort weitere Informationen zu den kommenden Exklusivtiteln erhalten, während Pokémon Winds and Waves nur wenige Tage später am Pokémon Day erneut im Mittelpunkt stehen dürfte.

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Fest steht: Die Nintendo Switch 2 hat für 2027 bereits einige interessante Open-World-Projekte in Aussicht. Ob Kirby, Ninjala, Pokémon oder Xenoblade: Für Fans weitläufiger Spielwelten könnte das kommende Jahr einiges bereithalten. Entscheidend wird allerdings sein, wann Nintendo weitere Details veröffentlicht und welche Spiele tatsächlich zuerst erscheinen.