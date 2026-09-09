Kirby and the World Beyond: Neuer Open-World-Teil erscheint 2027 für Switch 2
Nintendo hat mit Kirby and the World Beyond einen neuen Ableger für die Switch 2 angekündigt. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2027.
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Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Nintendo hat am Ende seiner aktuellen Direct noch eine ziemlich große Überraschung ausgepackt: Kirby and the World Beyond erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2.
Viel war über das neue Kirby-Spiel vorher nicht bekannt. Umso überraschender kam die Ankündigung. Der erste Trailer zeigt Kirby diesmal in einer deutlich größeren 3D-Welt, die offenbar wesentlich freier erkundet werden kann als in bisherigen Teilen.
Kirby erkundet eine völlig neue Welt
Der Trailer beginnt zunächst noch ziemlich vertraut. Kirby läuft durch eine farbenfrohe Umgebung, nutzt seine bekannten Fähigkeiten und kämpft gegen verschiedene Gegner. Dann wird es interessant: Kirby durchbricht eine große Mauer und gelangt in eine riesige Welt außerhalb der bisherigen Umgebung.
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Genau dieses Konzept scheint den Kern des neuen Spiels auszumachen. Nintendo spricht von großen Bereichen, die frei erkundet werden können. Wie offen die Welt tatsächlich ist, muss sich allerdings noch zeigen. Im ersten Trailer wirkt es zumindest deutlich stärker nach einer offenen Welt als bei Kirby und das vergessene Land. Auch bei den Fähigkeiten gibt es wieder einiges zu entdecken. Kirby kann unter anderem mit einem großen Schwert kämpfen und seine bekannten Kopierfähigkeiten einsetzen. Außerdem bekommt er einen neuen schwebenden Begleiter.
Ein deutlich größerer Schritt für Kirby
Mit Kirby and the World Beyond geht Nintendo offenbar den nächsten Schritt, nachdem bereits Kirby und das vergessene Land den Sprung in eine vollständig dreidimensionale Umgebung geschafft hatte. Diesmal soll die Welt allerdings wesentlich größer ausfallen. Dadurch könnte das Spiel mehr Möglichkeiten zur Erkundung bieten und Kirby stärker in Richtung eines frei begehbaren 3D-Abenteuers entwickeln.
Gerade das dürfte für Fans interessant werden. Kirby und das vergessene Land (hier geht es zu unserer Game Review) hat bereits gezeigt, dass die Reihe auch in 3D hervorragend funktioniert. Nun versucht Nintendo offenbar, dieses Konzept noch einmal deutlich zu erweitern.
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Release erst 2027
Bis zum Release müssen sich Fans allerdings noch gedulden. Kirby and the World Beyond erscheint im Frühjahr 2027 exklusiv für die Nintendo Switch 2. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht.
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