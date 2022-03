Kirby und das vergessene Land (Switch) – Game Review

Kirby und das vergessene Land ist ein 3D-Plattformer, welcher von HAL Laboratory entwickelt und von Nintendo exklusiv für die Nintendo Switch am 25.03.2022 veröffentlicht worden ist. Wir haben für euch herausgefunden, wie gut Kirby sein erstes komplett dreidimensionales Abenteuer im vergessenen Land schmeckt.

Kirby’s runder Geburtstag

Kirby‘s erstes Abenteuer fand nicht auf den NES statt, sondern auf dem Nintendo Game Boy. Seit diesem ersten Abenteuer in Kirby’s Dream Land 1992 sind 30 Jahre vergangen. Obwohl Kirby zu den größten von Nintendos hauseigenen Franchisen gehört und damit auch schon unzählige eigene Titel (12 Hauptspiele, 20 Ableger und Spin-Offs und dann noch mehrere Cameos) bekommen hat, war keiner dieser Titel ein komplett dreidimensionales Abenteuer. Dies ändert sich nun endlich zu Kirby‘s 30. Geburtstag mit Kirby und das vergessene Land.

Kirbys großes, rundes Herz

Die Story von Kirby und das vergessene Land ist einfach, wie dramatisch: Kirby genießt friedlich sein Dasein auf seinem Heimatplaneten Pop Star. Plötzlich zieht ein dunkler Sturm auf, der alles verschlingt was er vorfindet. Neben den ganzen Waddle Dees auch Kirby. Unser kleiner, rosafarbener Ball kommt gestrandet im Sand zu sich. Er wandert neugierig ins ins innere der Insel und findet sich in einer fremden, post-apokalyptischen Welt, in welcher sich die Natur alles wieder zurückholt.

Kirby wird Zeuge wie ein geheimnisvoller Bewohner dieser Welt, namens Elfilin, in die Enge getrieben und von dem sogenannten “Bestienrudel” (das genau so putzig wie alles andere in Kirby ausschaut), gefangen genommen wird und rettet ihn anschließend. Die Waddle Dees, mit welchen Kirby meist auf Kriegsfuß ist, werden ebenfalls von dem “Bestienrudel” in dieser geheimnisvollen Welt gefangen gehalten. Kirby, hat nicht nur einen großen Appetit, sondern auch ein großes Herz und will seine Feinde retten. Wer Kirby zum Feind hat, kann also immer auf ihn zählen. Klingt ganz nach seinem Namensgeber, welcher einer von Nintendos amerikanischen Anwälten gewesen ist.

Vollstopfmodus

Kirby verfügt wieder seine berühmten Skills: neben laufen, springen, klettern und durch tiefes Luftholen, kurze Zeit, wie ein Ballon zu schweben, kann Kirby seine Gegner verschlucken und dabei dessen Fähigkeiten, wie beispielsweise mit Eis, Feuer oder Waffen zu übernehmen. Was sehr hilfreich bei seinen Abenteuern sind.

Die große Neuerung in Kirby und das vergessene Land ist der Vollstopfmodus, in welchem Kirby sich mit großen Objekten, wie zum Beispiel einem Auto oder andere Gegenstände und Elemente vollstopfen kann. So kann Kirby sich wie ein Auto fortbewegen oder wie ein Segel im Wind schweben. Wir möchten hier nicht zu viel verraten, aber jeder der Vollstopfmodi ist komplett anders als der vorherige und bringt damit, optisch wie spieltechnisch, immer eine frische Abwechslung in die bunten Levels.

Kirby und das vergessene Land: Die Straßen der Schätze

Die vielen, unterschiedlichen Fähigkeiten, welche die Kirby von seinen Gegnern übernimmt, können im Laufe des Abenteuers in Kirby und das vergessene Land sogar verbessert werden, sodass eine komplett neue Attacke entsteht. Aus Feuer kann so Vulkanfeuer, aus Hammer kann so ein wilder Hammer werden. Um dieses Upgrade zu erhalten wird eine Blaupause, sowie magische Steine benötigt, welche es im Laufe des Spieles zu sammeln gilt. Beides ist an verschiedenen Orten zu finden. Die Blaupausen sind mehr oder weniger gut in den Levels versteckt, während die magischen Steine, mit absolvieren von eigenen Abschnitten, verdient werden müssen.

Diese sogenannten Straßen der Schätze sind ebenfalls in den Bereichen der großen Weltkarte dvon Kirby und das vergessene Land zu finden. In jeder Straße muss Kirby sein Können, mit einem anderen Power-Up, in einer begrenzten Zeit, unter Beweis stellen. Man fühlt sich hierbei in eine Zeit zurückversetzt, welche an die vielen Arcade-Titel aus den Sega Dreamcast Zeiten erinnern. So ereignis- und abwechslungsreich ist die Action und die musikalische Untermalung dieser Missionen, welche sich total vom Rest des vergessenen Landes unterscheiden, sodass man das Gefühl hat, soeben das Modul zu einem anderen Kirby Spieles gewechselt zu haben.

Die Waddle-Dee-Stadt

In jedem Level können mehrere Aufgaben erledigt, sowie eine unterschiedliche Anzahl von Waddle Dees gefunden und gerettet werden. Je mehr man rettet, desto eher machen sich diese an die Arbeit ihre eigene Stadt zu errichten. Die befreiten Waddle Dees sind derart dankbar und belohnen Kirby sogar mit einem eigenen Haus, in welchem sich Kirby ausruhen kann. Aber auch ein Café wird eröffnet, in welchem Kirby auch aushelfen kann. Im Café auszuhelfen ist nur eines der Mini-Spiele in Kirby und das vergessene Land. Später kommt auch unter anderem angeln hinzu.

Auch Boss-Kämpfe können immer wieder in einem Kolosseum bestritten werden. Ebenso befindet sich dort der Waffenladen, in welchem man sämtliche Power-Ups verbessern kann, der Waddle-Dee-Lieferservice, ein Waddle-Dee-Kino und einen Überraschungsautomaten. Überhaupt gibt es in dem Titel viel zu entdecken und sammeln: neben den zu rettenden Waddle-Dees, Blaupausen, magischen Steinen, auch Figuren, der Freunde und Feinde, die einen mehr über sie verraten. Auch können Amiibos für verschiedene Überraschungen sorgen.

Wilder Modus

Die Steuerung von Kirby und das vergessene Land ist wie sie sein soll: einfach und innovativ und damit spielerisch selbsterklärend. Dennoch, an jeder Stelle, an der neues Moves von Kirby benötigt werden, wird dies im Bild eingeblendet. Auch der später erscheinende ältere und weise Waddle-Dee-Gelehrte hat neben spielinhaltlichen Ratschlägen auch steuerungstechnische Tipps parat.

Weiters gibt es auch Team-Modus für zwei Spieler, mit welchem der zweite Spieler an jeder Stelle sofort mitmischen kann. Kirby wird hier von Bandana Waddle Dee unterstützt, welcher zwar mit einem Speer bewaffnet ist, aber weitaus über weniger Fähigkeiten als Kirby verfügt. Wer sein kleines Kind zur Unterstützung mitspielen lassen möchte, für den ist dieser Modus perfekt. Im Pausenmenü kann zudem zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden zu jeder Zeit gewechselt werden. Der schwierigere Modus lautet Wilder Modus und bedeutet weniger Energie und aggressivere Feinde.

Kirby (und das vergessene/’s Dream) Land

Die Anforderungen für die Designs von Kirby und das vergessene Land sind eindeutig zu erkennen: so mitleidserregend und unschuldig wie möglich. Aber nicht nur die Helden, sondern auch die Feinde. Das kann manchmal zu persönlichen Gewissensbissen führen, da man sich oft überwinden muss, auf manche Gegner zuzugehen und auszuschalten. Die Kläffis erinnern an die Hunderasse Corgi und sind eigentlich zu niedlich designt für einen Gegnertyp. Im Vergleich fällt es einem leicht unzählige, hässliche Gumbas in Super Mario plattzumachen. Mit den Hürden des Mitleids hat man mit dem Großteil der Gegner im Spiel zu kämpfen. Vermutlich ist das der eigentliche Schwierigkeitsgrad des Titels.

Dafür bilden die unsympathischen Zwischenendgegner eine willkommene Abwechslung. Die gigantischen Endgegner am Ende jedes Abschnittes sind dafür episch. Technisch fügt sich die niedrige Framerate auf die Entfernung wie ein absichtlich programmiertes Stilmittel an. Das Respawning der Gegner an den selben Stellen, ist tatsächlich beabsichtigt und macht den 2D Vorbildern vor 30 Jahren alle Ehre.

Kirbys Medley

In dem knapp vier Stunden langen Soundtrack von Kirby und das vergessene Land, hat der Titel ein eigenes, kurzes, eingängiges Thema bekommen, welches wir im Laufe des Spieles regelmäßig, dafür in allen möglichen Variationen zu hören bekommen. Dies klingt beim lesen vielleicht nicht so spannend, aber funktioniert im Spiel, aufgrund der schönen Melodie, super und sollte unbedingt angehört werden. Es verhält sich sehr ähnlich zu dem Jump & Run Klassiker Super Mario World, da auch hier dessen Thema auf verschiedenste und jeweilig der Umgebung stimmigen Arten wiedergegeben wird.

Weiters kommen auch alle anderen Melodien aus allen Kirby Teilen, wie Kirby Star Allies, Kirby Fighters 2 und Super Kirby Clash vor. Die vier Komponisten haben hier wirklich eine Meisterleistung für Kirby vollbracht. Sämtliche Geräusche von Kirby und das vergessene Land sind wie die Optik, einfach sanft und niedlich. Vor allem Kirbys Laute lassen niemandem kalt.

Fazit zu Kirby und das vergessene Land

Alles in Kirby und das vergessene Land fühlt sich wie ein klassischer 2D Kirby-Titel an, welcher direkt in ein dreidimensionales Spiel versetzt worden ist. Dies war wohl die Absicht. Man kann sich den Titel ohne Probleme als klassischen Game Boy– oder NES-Titel mit den selben Gegnern, in der selben Welt, vorstellen. Da Kirby auch aus dieser Zeit stammt, hat HAL Laboratory es geschafft, ein wahres Kirby, mit allem was dazugehört in ein großes dreidimensionales Abenteuer zu holen – ohne dabei auf moderne Neuerungen zu vergessen.

Hinzukommen noch die besonderen Abschnitte, die einen in vermisste Arcade-Zeiten zurückholen. Der Schwierigkeitsgrad ist leider nicht besonders hoch, allerdings war noch keiner der vielen Kirby Titel all zu schwer. Das alles in einem modernen Abenteuer verpackt, welches mit den im Laufe des Spieles zu verbessernden Power-Ups und vor allem dem abwechslungsreichen Vollstopfmodus, unglaublich viel Variation in Kirby und das vergessene Land sorgt. Die Spielzeit ist mit circa 10 Stunden etwas kurz geraten, allerdings kann diese durch das Sammeln der vielen verschiedenen Items mindestens verdoppelt werden. Wer sich überzeugen möchte, der kann sich die kostenlose Demo herunterladen. Zum rundem Geburtstag ist Kirby und das vergessene Land das schönste Geschenk für Kirby und alle seine Fans geworden. Willkommen in der dritten Dimension!

Review Wertung

9 SCORE Kein schwieriges, aber gelungenes 3D Abenteuer mit sehr viel Herz und Abwechslung! Für kleine Kids und Kirby Fans sehr geeignet! Detail-Wertung Grafik 9 Sound 10 Gameplay 10 Story 9 Motivation 8 Steuerung 9 Multiplayer 7

