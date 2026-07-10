Splatoon 3: Nintendo lässt Fans vor dem Raiders-Release entscheiden

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nur wenige Wochen vor dem Release von Splatoon Raiders nutzt Nintendo die Gelegenheit, um die Vorfreude auf das neue Spin-off weiter anzuheizen. Das aktuelle Splatoon 3 Splatfest steht ganz im Zeichen des kommenden Abenteuers und stellt die Spieler vor eine ungewöhnliche Frage: Welcher Kampfstil passt am besten zu euch?

Zur Auswahl stehen die Teams Speed, Power und Tactics. Während sich Team Speed auf schnelle Bewegungen und Ausweichmanöver konzentriert, setzt Team Power auf rohe Stärke und direkte Konfrontationen. Team Tactics hingegen bevorzugt strategisches Vorgehen und cleveres Teamplay. Das Event läuft das gesamte Wochenende und dient gleichzeitig als Promotion für Splatoon Raiders, das am 23. Juli exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint.

Mehr als nur ein gewöhnliches Splatfest

Das Besondere an diesem Splatfest ist die enge Verbindung zum neuen Spin-off. Nintendo greift erstmals die Spielmechaniken und Themen von Splatoon Raiders direkt in einem Splatfest auf. Bereits im Vorfeld konnten Spieler exklusive Banner und Titel freischalten, die vom neuen Abenteuer inspiriert sind. Damit schlägt Nintendo eine Brücke zwischen Splatoon 3 (hier zu unserer Game Review) und dem kommenden Ableger.

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In der Community wird bereits fleißig darüber diskutiert, welches Team die besten Chancen hat. Während viele Fans Team Speed aufgrund der hohen Beweglichkeit bevorzugen, sehen andere in Tactics die stärkste Wahl, da strategisches Vorgehen in den Koop-Kämpfen von Splatoon Raiders eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Fans stimmen bereits fleißig ab

Auch Nintendo Life hat seine Leser gefragt, welchem Team sie sich anschließen wollen. Die Umfrage zeigt, dass das Splatfest bereits kurz nach dem Start auf großes Interesse stößt. Gleichzeitig sehen viele Spieler das Event als gelungene Einstimmung auf den bevorstehenden Release von Splatoon Raiders.

Mit dem thematischen Splatoon 3 Splatfest hält Nintendo die Aufmerksamkeit für die Reihe hoch, bevor das erste große Spin-off erscheint. Ob Geschwindigkeit, Stärke oder Taktik am Ende die Nase vorn hat, entscheidet wie gewohnt die Community – und vielleicht liefert das Ergebnis sogar einen kleinen Hinweis darauf, welcher Spielstil im neuen Abenteuer besonders beliebt sein wird.

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