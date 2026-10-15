GTA 6 Launch-Trailer ist da: Rockstar zeigt Vice City auf der PS5 und lässt eine wichtige Frage offen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games hat den offiziellen Launch-Trailer von GTA 6 veröffentlicht. Fünf Wochen vor dem Release am 19. November bekommen wir rund 90 Sekunden neues Material mit Jason, Lucia, Vice City und einigen ziemlich spektakulären Actionszenen. Rockstar bezeichnet das Video ausdrücklich als „Grand Theft Auto VI Launch Trailer“. Gleichzeitig bestätigt das Studio einen weiteren wichtigen Teil des Spiels: Das französische Elektro-Duo Justice komponiert den Original-Score von GTA 6.

Der neue Trailer konzentriert sich deutlich stärker auf die Geschichte als der ausführliche Gameplay-Einblick vom August. Jason und Lucia geraten nach einem schiefgelaufenen Coup in eine kriminelle Verschwörung, die sich offenbar über weite Teile von Leonida zieht.

Dazwischen gibt es zahlreiche kurze Szenen aus Vice City und dem restlichen Bundesstaat. Zu sehen sind Überfälle, Schusswechsel, Flugzeuge, Helikopter, Fahrzeuge und einige der großen Actionsequenzen, die Rockstar für die Kampagne vorbereitet. Wer möglichst viele bereits bestätigte Gameplay-Systeme nachholen möchte, findet in unserem großen Überblick zu den 27 wichtigsten GTA 6-Gameplay-Details deutlich mehr Informationen als der neue Trailer in seinen kurzen Schnitten verrät.

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Rockstar zeigt GTA 6 erneut auf einer PlayStation 5

Technisch ist ein kleines Detail besonders interessant. Rockstar weist darauf hin, dass das gezeigte Material auf PlayStation 5 aufgenommen wurde. Welche PS5 damit gemeint ist, wird allerdings nicht konkretisiert.

Genau das ist diesmal auffällig. Beim 26 Minuten langen Extended Look vom August war ausdrücklich bekannt, dass das Material von einer „normalen PlayStation 5“ stammt. Das Spiel sah dort bereits erstaunlich stark aus. Bei der neuen Aufnahme spricht Rockstar dagegen lediglich von PS5, ohne zwischen dem Standardmodell und der leistungsstärkeren PS5 Pro zu unterscheiden.

Deshalb würde ich aus dem Launch-Trailer auch keine Aussage zu PS5-Pro-Leistung oder Bildrate ableiten. GTA 6 wird im PlayStation Store offiziell als „PS5 Pro Enhanced“ geführt. Welche Verbesserungen Besitzer der stärkeren Konsole tatsächlich bekommen, hat Rockstar weiterhin nicht vollständig aufgeschlüsselt.

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Gerade weil die Nachfrage nach der PS5 Pro rund um GTA 6 seit Ende August gestiegen ist, dürfte diese Information für viele Spieler interessant werden. Bereits beim Extended Look zeigte sich allerdings: Wenn dir die dort gezeigte Grafikqualität genügt, kann schon die normale PS5 ein beeindruckendes Grand Theft Auto VI darstellen.

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Jason bekommt im Launch-Trailer deutlich mehr Aufmerksamkeit

Während Lucia weiterhin ein zentraler Teil der Geschichte bleibt, rückt diesmal Jason stärker in den Vordergrund. Mehrere Szenen zeigen ihn bewaffnet und bei deutlich taktischeren Einsätzen. Besonders auffällig ist ein Shirt mit Verweis auf ein militärisches Combat Training. Andere Szenen zeigen ihn mit Nachtsichtgerät und schallgedämpfter Waffe.

Daraus lässt sich zumindest ableiten, dass Rockstars bisherige Beschreibung von Jason weiter ausgebaut wird. Wie umfangreich seine militärische Vorgeschichte tatsächlich Teil der Handlung wird, erklärt der Trailer aber nicht.

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Lucia ist weiterhin klar als zweite Hauptfigur präsent. Wir sehen sie unter anderem im Gefängnis, gemeinsam mit Jason und in mehreren Actionsequenzen. Ihr bereits bekanntes Fußfessel-Thema taucht ebenfalls wieder auf.

Warum erscheint ein Launch-Trailer schon fünf Wochen vor Release?

Ungewöhnlich ist vor allem der Zeitpunkt. GTA 6 erscheint erst am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Rockstar veröffentlicht seinen offiziellen Launch-Trailer damit exakt fünf Wochen vorher. Normalerweise verbindet man einen Launch-Trailer eher mit den letzten Tagen vor Veröffentlichung. Beim Rockstar-Blockbuster beginnt die finale Marketingphase offenbar früher. Das passt zu den massiven Werbeaktionen, die Rockstar inzwischen in Miami und anderen Regionen startete.

Der Name ist gleichzeitig ein ziemlich deutliches Signal nach den jahrelangen Verschiebungen und Gerüchten. Rockstar nennt dieses Video nicht „Gameplay Trailer“, „Story Trailer“ oder einfach „Trailer 3“. Es ist der Launch Trailer.

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Nach all den Terminverschiebungen ist das vielleicht die wichtigste Botschaft des gesamten Videos: GTA 6 befindet sich tatsächlich auf der Zielgeraden.