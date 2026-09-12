GTA 6: Miami wird tatsächlich zu Vice City – Jetzt gibt die Stadt grünes Licht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Miami hat spezielle Ausnahmen für die GTA 6-Werbung in einem Teil der Innenstadt auf den Weg gebracht.

Die Sonderregelung ermöglicht unter anderem riesige temporäre Banner mit einer Fläche von bis zu 10.000 Quadratfuß.

Die GTA 6-Kampagne darf frühestens am 15. Oktober beginnen und bis Ende Dezember 2026 laufen.

Rockstar Games hat Vice City jahrzehntelang nach Miami (Florida, USA) aussehen lassen. Kurz vor dem Release von GTA 6 könnte sich das Verhältnis nun zumindest für einige Wochen umdrehen. Teile des echten Miami dürfen für die Marketingkampagne rund um Grand Theft Auto VI mit außergewöhnlich großen Bannern und Werbeflächen ausgestattet werden.

Die Miami City Commission hat die entsprechende Vorlage mit Bedingungen passieren lassen. Bemerkenswert ist dabei, wie die Stadt selbst den kommenden Rockstar-Titel einordnet: In den offiziellen Unterlagen wird GTA 6 mit Großereignissen verglichen, für die Miami bereits zuvor Ausnahmen bei seinen Werbevorschriften gemacht hat. Dazu gehören der Super Bowl, der Formel-1-Grand-Prix von Miami und die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Ein Videospiel bekommt damit eine Sonderbehandlung, die normalerweise einigen der größten Sportveranstaltungen der Welt vorbehalten ist.

GTA 6 darf Miami ab 15. Oktober „übernehmen“

Die Sonderregelung betrifft einen genau festgelegten Teil von Downtown Miami. Das Gebiet reicht von der Northeast 5th Street im Norden bis zum Miami River im Süden sowie von der Biscayne Bay bis zur Northeast 2nd Avenue. Innerhalb dieser Zone können temporäre GTA 6-Banner deutlich größer ausfallen, als es die üblichen Vorschriften erlauben würden. Die Stadt erlaubt Flächen von bis zu 10.000 Quadratfuß. Umgerechnet sind das etwa 929 Quadratmeter.

Das ist keine normale Plakatwerbung mehr. Ein einzelnes Banner könnte damit eine Fläche erreichen, die größer als mehrere durchschnittliche Wohnungen zusammen ist. Der mögliche Starttermin ist ebenfalls bereits festgelegt. Die GTA 6-Werbung darf frühestens am 15. Oktober 2026 sichtbar werden. Spätestens am 31. Dezember müssen sämtliche entsprechenden Banner und Werbeflächen wieder verschwinden. Ein einzelnes Werbemittel darf dabei maximal 56 Tage aufgestellt beziehungsweise angebracht bleiben.

Ein riesiges GTA 6-Banner kostet allein 208.000 US-Dollar Antraggebühr

Ganz billig wird Rockstars mögliche „Übernahme der Innenstadt“ allerdings nicht. Für jedes GTA 6-Banner mit mehr als 5.000 Quadratfuß Fläche verlangt Miami eine Antragsgebühr von 208.000 US-Dollar. Das sind umgerechnet rund 177.000 Euro. Und wichtig: Die Zahlung bedeutet nicht automatisch, dass Take-Two anschließend überall Werbung aufhängen darf. Die einzelnen Standorte und Banner benötigen weiterhin eine Genehmigung der Stadt.

Für Flächen mit maximal 5.000 Quadratfuß gelten dagegen die normalen Gebühren der Stadt. Die Einnahmen aus den großen Sondergenehmigungen sollen zudem nicht einfach im allgemeinen Stadtbudget verschwinden. Laut Vorlage werden die Nettoerlöse für das Reverend Edward T. Graham Greenway-Projekt verwendet.

Miami nennt GTA 6 ein Ereignis von internationaler Bedeutung

Fast spannender als die eigentlichen Banner ist die Begründung der Stadt. In der Vorlage heißt es, GTA 6 werde voraussichtlich erhebliche nationale und internationale Aufmerksamkeit in Medien, Unterhaltung und Kultur erzeugen. Miami sieht darin eine Möglichkeit, die Stadt gleichzeitig als Zentrum für Unterhaltung, Technologie, Medien, Tourismus und Kreativwirtschaft zu präsentieren.

Das zeigt ziemlich deutlich, welche Dimensionen der Rockstar Games-Titel inzwischen erreicht hat. Die Veröffentlichung eines Videospiels wird von einer Millionenstadt praktisch wie ein internationales Großereignis behandelt. Aufgrund der aktuellen Prognosen für den Start am 19. November nicht ganz ohne Grund. Immerhin wird ein Mega-Start erwartet mit einem Absatz nahe der 50-Millionen-Verkaufsmarke. Alleine in der ersten Woche.

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Ausgerechnet GTA sorgte vorher für Streit in Miami

Dabei war die Zusammenarbeit keineswegs überall willkommen. Erst wenige Tage zuvor hatten Vertreter aus Miami-Dade die Pläne öffentlich kritisiert. Sheriff Rosie Cordero-Stutz störte sich insbesondere daran, eine Stadt mit einer Spielereihe zu verbinden, deren Gameplay stark von Kriminalität, Raubüberfällen und Gewalt geprägt ist. Ihr offizielles Argument war sinngemäß ziemlich einfach: Miami-Dade sei nicht Vice City.

Auch andere Behördenvertreter äußerten Bedenken. Vor allem mögliche Veränderungen an öffentlichen Einrichtungen und die Verbindung von Strafverfolgungsbehörden mit Grand Theft Auto stießen auf Widerstand. Die jetzt vorangetriebene Regelung für Downtown Miami ist allerdings wesentlich begrenzter als einige der zuvor diskutierten Ideen.

Aus Miami International Airport wird vorerst nicht Vice City Airport

Denn ursprünglich standen wesentlich verrücktere Konzepte im Raum. Frühere Gespräche zwischen Miami-Dade und GTA 6-Publisher Take-Two Interactive umfassten unter anderem die Idee, Besucher bereits am Flughafen mit einer GTA 6-Erfahrung zu empfangen. Diskutiert wurden Vice-City-Branding am Miami International Airport, gestaltete Bereiche an öffentlichen Verkehrsmitteln und weitere Installationen in der Stadt. Selbst ein GTA-inspiriertes Flugzeug-Display tauchte in den Konzepten auf.

Diese wesentlich umfangreicheren Ideen sind nicht Bestandteil der nun beschlossenen Downtown-Regelung. Wer im November nach Miami fliegt, sollte also nicht automatisch mit einem „Welcome to Vice City“ am Gepäckband rechnen.

Auch Miami Beach macht bei GTA 6-Werbekamapgne mit

Parallel lief auch noch ein zweites Verfahren. Und hier muss man genau unterscheiden: Miami und Miami Beach sind zwei getrennte Städte mit eigenen Verwaltungen. Die Miami-Beach-Kommission stimmte mit 4 zu 3 Stimmen dafür (via Reddit), Verhandlungen über eine eigene GTA 6-Kampagne zuzulassen. Dort geht es allerdings nicht um gigantische Gebäudebanner.

Geplant sind kleinere Bewerbungen des Spiels auf privat betriebenen Strandliegen und Sonnenschirmen. Statt überall den Schriftzug Grand Theft Auto zu platzieren, sollen offenbar eher Hinweise wie „VI“ oder „Vice City“ verwendet werden. Auch diese Kampagne könnte vom 15. Oktober bis zum 31. Dezember laufen. Ein fertiger Vertrag mit Rockstar/Take-Two existiert allerdings noch nicht.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Und wenn Rockstar die neu geschaffenen Möglichkeiten tatsächlich vollständig nutzt, könnte man bereits einen Monat vorher den Eindruck bekommen, Vice City sei längst Realität geworden.