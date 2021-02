Mega Leak zu GTA 6 Release und mehr

GTA 6 Leak collection Quelle: Reddit CoryLVV

Seit 8 Jahren ist nun GTA V auf dem Markt und der Erfolg, von Rockstars Open World des organisierten Verbrechens, reißt nicht ab. Ein Leaker der auf GTAVI 4Chan wohl bereits entfernt wurde, gab nun eine Unmenge an Details bekannt. Leider gibt es auf diese Daten keinen zugriff mehr. Ob diese entfernt wurden um diese Infos noch von der Öffentlichkeit fern zu halten oder ob es ein geschicktes Manöver des Users war, um seine Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, ist nun fraglich. Wenn dies jedoch stimmt, ist das Release von GTA 6 im Oktober 2023 zu erwarten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

GTA 6 Release, Story Aufbau und mehr

Die Liste an Details ist lang, umfangreich und sehr genau in den Ausführungen. Das spricht ziemlich für die Authentizität des Beitrags. Nicht nur wird ein Ziel mit Oktober 2023 für das Release von GTA 6 genannt, sondern ein Kapitel Story System wie in Red Dead Redemption 2 und mehrere Jahrzehnte an Story behandeln. Der Protagonist wird männlich sein und läuft derzeit unter dem Codenamen Ricardo. Das Gerücht dass Rockstar eine weibliche Protagonistin geplant hatte, wird auch angesprochen. Wurde aber verworfen.

Nicht etwa weil Rockstar keine weibliche Protagonistin wollte, sondern weil die Figur nicht in das Narrativ gepasst hätte. Auch Verbesserungen werden klar und deutlich angesprochen. Die Map von GTA 6 wird zu Release kleiner sein als die von RDR2, jedoch wesentlich dichter bepackt. Modifikationen an Fahrzeugen werden verfeinert werden und das Game wird hochgradig politisch inkorrekt werden. Das war allerdings zu erwarten. Da Rockstar für seine unverblümte Satire und übertriebenen Stereotypen bekannt ist.

Rockstar arbeitet derzeit nicht nur an GTA VI

Auch wenn der Leak sehr glaubwürdig klingt, so sollte man ihn mit Vorsicht genießen. Es ist wohl auch ein weiteres Projekt neben GTA 6 im Entstehen. Der Leaker spricht von einem Remaster des Fan Favoriten Red Dead Redemption. Nachdem RDR2 so ein grandioser Erfolg war und ein Meisterwerk von einem Game, wäre dies für die Fans ein absolutes Highlight den ersten Teil im selben Stil wieder erleben zu dürfen.