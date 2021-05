GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S hat einen Release-Termin bekommen

Grand Theft Auto 5 (GTA5) - (C) Rockstar Games

Rockstar Games hat bestätigt das die „Expanded und Enhanced“-Version von Grand Theft Auto 5 (GTA 5) und GTA Online für PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X/S am 11. November 2021 veröffentlicht wird.

Die Next-Gen-Konsolen-Versionen von GTA 5 werden neue Funktionen bringen und GTA Online wird die ersten drei Monate exklusiv für PS5-Spieler kostenlos verfügbar sein. Bereits letztes Jahr kündigte der amerikanische Entwickler bei der PS5-Präsentation an, dass man das Open World-Spiel für PS5 und Xbox Series X/S „neu“ auflegt. Die neueste Version des erfolgreichen Titels soll „eine Reihe von technischen Verbesserungen, visuellen Upgrades und Leistungsverbesserungen enthalten“, damit die neue Konsolen-Hardware auch ausgeschöpft wird.

Seit der Ankündigung können PlayStation Plus-Mitglieder auf der PS4 jeden Monat, wenn sie GTA Online spielen, 1.000.000 GTA-Dollar (die innerhalb von 72 Stunden nach der Anmeldung auf ihr Maze Bank-Konto im Spiel eingezahlt werden) erhalten.

GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S: Open World-Spiel „überlebt“ die dritte Konsolen-Generation

Ursprünglich erschien das letzte GTA-Spiel im Oktober 2013 für PS3 und Xbox 360. Bereits ein Jahr später gab es die PS4- und Xbox One-Version des Titels, bis – wieder ein Jahr später – die PC-Version erschienen ist. Ein Jahr nach Release der aktuellen Konsolen-Generation erscheint GTA 5 tatsächlich „nochmal“ für PS5 und Xbox Series X/S.

Bei der PlayStation 5-Präsentation im Sommer 2020 erinnern wir uns noch auf das aufpoppen des Rockstar Games-Logos, gleich als Erstes. Der erste Gedanke: GTA 6. Doch das Herzrasen war schnell wieder vorbei, als man GTA 5 sah. Via Twitter kündigte Rockstar Games nun den Release des „neuen“ GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S an.

Rockstar Games konnte bisher 140 Millionen verkaufte Exemplare melden! Letztes Jahr wurden mehr Kopien des Spiels gekauft als jedes Jahr zuvor, bis auf 2013. Vermutlich werden 2021 viele weitere Exemplare dazukommen. Immerhin gibt es Spieler (wie mich) die das Spiel nicht nur einmal gekauft haben. Außerdem ist geplant das es bald auch eine Standalone-Fassung von GTA Online geben wird, ähnlich wie bei Red Dead Online.

GTA 5: Expanded und Enhanced erscheint also am 11. November 2021 für PS5 und Xbox Series X/S. Mit GTA 6 sollten Fans aber nicht so schnell rechnen. Derzeit kursiert eine angebliche Map von GTA 6 auf Reddit und Co.