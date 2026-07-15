GTA 6 für 200 Euro? Genau das hält ein Analyst für gerechtfertigt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kaum ein Spiel wird derzeit so heiß diskutiert wie Grand Theft Auto 6. Nachdem Rockstar Games den offiziellen Preis der Standard-Edition auf 79,99 Euro festgelegt hat, sorgt nun eine Aussage des Analysten Ben Thompson für Aufsehen. Seiner Meinung nach wäre selbst ein Preis von 200 Euro gerechtfertigt – und er würde ihn ohne zu zögern bezahlen.

Thompson begründet seine Einschätzung mit dem enormen Aufwand hinter dem Open-World-Spiel. GTA 6 sei das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit hunderter Entwickler und stelle seiner Ansicht nach den Höhepunkt moderner AAA-Produktionen dar. Deshalb sollte ein außergewöhnliches Spiel auch einen außergewöhnlichen Preis haben. Er betont sogar, dass er die 200 Dollar bezahlen würde, selbst wenn er das Spiel anschließend kaum spielen sollte – allein, um die Arbeit der Entwickler zu würdigen.

Die Realität sieht anders aus

Von einem Preis in dieser Größenordnung sind Käufer allerdings weit entfernt. Rockstar Games verlangt für die Standard-Version 79,99 Euro, während die Ultimate Edition für 99,99 Euro angeboten wird. Zusätzlich soll eine Collector’s Edition erscheinen, deren Preis laut früheren Berichten tatsächlich bei rund 200 US-Dollar liegen könnte – allerdings mit umfangreichen Sammlerstücken und Extras.

Bereits der Preis von 80 Euro sorgte im Juni für hitzige Diskussionen. Viele Spieler sehen darin den Beginn einer neuen Preisgeneration für AAA-Spiele und befürchten, dass andere Publisher diesem Beispiel folgen könnten.

Community lehnt 200 Dollar klar ab

Entsprechend deutlich fallen die Reaktionen im Netz aus. Während einige Nutzer zustimmen, dass GTA 6 aufgrund seines Umfangs und der jahrelangen Entwicklung ein Premium-Spiel ist, hält die überwältigende Mehrheit einen Preis von 200 Dollar für völlig überzogen. Viele argumentieren, dass Videospiele trotz steigender Entwicklungskosten bezahlbar bleiben müssten und zusätzliche Einnahmen ohnehin über Mikrotransaktionen oder Online-Inhalte erzielt würden.

Am Ende bleibt Thompsons Aussage eine persönliche Meinung und keine Preisprognose. Für Fans gibt es daher Entwarnung: Wer GTA 6 zum Release spielen möchte, muss keine 200 Dollar auf den Tisch legen. Dennoch zeigt die Diskussion, wie emotional das Thema Spielepreise inzwischen geworden ist – insbesondere bei einem Titel, der schon jetzt als eines der größten Entertainment-Produkte aller Zeiten gilt.