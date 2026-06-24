Jetzt ist der Preis bekannt: So viel kostet GTA 6 wirklich

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Monatelang wurde über einen möglichen Preis von 100 Euro oder sogar mehr spekuliert. Nun hat Rockstar Games endlich Klarheit geschaffen und die offiziellen Preise für GTA 6 bekannt gegeben.

Demnach erscheint der Open-World-Blockbuster in zwei Editionen. Die Standard Edition kostet 79,99 Euro, während für die Ultimate Edition 99,99 Euro fällig werden. Damit liegt GTA 6 zwar über einigen älteren AAA-Spielen, bleibt aber unter den besonders hohen Preisprognosen, die zuletzt kursierten.

Zwei Editionen zum Start

Zum Vorbestellungsstart am 25. Juni um Mitternacht können Spieler zwischen der Standard Edition und der Ultimate Edition wählen. Während die Standard-Version das Hauptspiel enthält, bietet die Ultimate Edition zusätzliche digitale Inhalte für das Abenteuer in Leonida.

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Bereits im Vorfeld hatten verschiedene Händler mehrere mögliche Editionen gelistet. Diese sorgten für Verwirrung, weil Preise von bis zu 200 Euro auftauchten. Inzwischen ist jedoch klar, dass viele dieser Einträge lediglich Platzhalter waren und nicht den tatsächlichen Verkaufspreisen entsprachen.

Vorbesteller erhalten zusätzliche Inhalte

Wer GTA 6 vor dem Release vorbestellt, erhält außerdem exklusive Boni. Dazu gehört unter anderem das sogenannte Vintage Vice City Pack mit kosmetischen Inhalten und weiteren Extras für das Spiel.

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Das Cover spielt ebenfalls eine wichtige Rolle

Parallel zur Preisankündigung hat Rockstar Games auch das offizielle Cover von GTA 6 präsentiert. Darauf stehen Jason und Lucia im Mittelpunkt, während die neonbeleuchtete Atmosphäre von Vice City und Leonida den Hintergrund bildet.

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Das Artwork war zuvor bereits auf der offiziellen Webseite und in ersten Händlerlistungen zu sehen. Für viele Fans ist das Cover ein weiterer Hinweis darauf, dass die Marketingkampagne nun endgültig in ihre heiße Phase geht.

Rockstar Games beendet die Preisspekulationen

Kaum ein Thema wurde in den vergangenen Monaten so intensiv diskutiert wie der mögliche Preis von GTA 6. Immer wieder machten Gerüchte über einen Verkaufspreis von deutlich über 100 Euro die Runde.

Mit der offiziellen Bestätigung durch Rockstar Games haben diese Spekulationen jetzt ein Ende. Die Standard Edition bleibt unter der 80-Euro-Marke, während die Ultimate Edition die Grenze von 100 Euro nur knapp verfehlt.

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