GTA 6 könnte sogar Minecraft angreifen, aber erst beginnt der schwerste Teil

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 wird sehr wahrscheinlich eines der größten Spielestarts aller Zeiten. Daran zweifelt kaum noch jemand. Rockstar Games hat mit jedem Trailer, jeder neuen Info und jeder Vorbestellphase gezeigt, wie riesig die Marke geworden ist. Doch inzwischen geht die Diskussion noch weiter: Könnte Grand Theft Auto VI sogar irgendwann das meistverkaufte Spiel aller Zeiten angreifen?

Genau diese Frage greift GamingBible.com aktuell auf. Der Artikel verweist darauf, dass GTA 6 im November 2026 praktisch sicher Verkaufsrekorde brechen dürfte. Gleichzeitig steht über allem ein Name, der seit Jahren fast uneinholbar wirkt: Minecraft. Und genau hier wird es spannend. Denn der neue Rockstar-Titel wird gigantisch starten. Aber ein Minecraft einzuholen, ist eine ganz andere Mammut-Aufgabe.

Minecraft ist nicht einfach nur ein Bestseller

Minecraft ist quasi der Endgegner der Verkaufscharts. Das Spiel überschritt bereits im April 2025 die Marke von 350 Millionen verkauften Exemplaren und gilt damit als meistverkauftes Videospiel der Welt. Guinness World Records führt das Sandbox-Spiel entsprechend als bestverkauftes Videospiel überhaupt. Außer man zählt alle Tetris-Versionen zusammen, die seit Videospiele-Gedenken erschienen sind.

Das Besondere daran: Minecraft ist kein klassisches Spiel mit einem normalen Verkaufszyklus. Es ist eine Plattform, ein Baukasten, ein Schulprojekt, ein YouTube-Phänomen, ein Server-Spielplatz und für viele Kinder der erste Kontakt mit Gaming überhaupt. Minecraft verkauft sich nicht nur wegen Hype. Es verkauft sich, weil ständig neue Generationen nachkommen. Genau das macht den Vergleich für Grand Theft Auto VI so schwer. Rockstar Games kann einen gewaltigen Start hinlegen. Vielleicht sogar den größten, den die Branche je gesehen hat. Aber Minecraft lebt seit Jahren davon, dass es immer wieder neue Zielgruppen erreicht.

GTA 5 zeigt, warum Rockstar trotzdem gefährlich nahe kommen könnte

Ganz abwegig ist der Gedanke trotzdem nicht. Grand Theft Auto V ist selbst eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Take-Two nennt seit Jahren immer neue Verkaufsmeilensteine. Mit 230 Millionen verkauften Einheiten (Stand Mai 2026) ist es nach Tetris das drittmeistverkaufte Spiel aller Zeiten.

Das ist der wichtigste Punkt: Rockstar Games hat bereits bewiesen, dass ein neues Grand Theft Auto nicht nur zum Launch verkauft wird. GTA 5 erschien ursprünglich 2013 und blieb über mehrere Konsolengenerationen relevant. PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC, PS5 und Xbox Series X/S. Kaum ein anderes Spiel wurde so erfolgreich über Jahre weiterverkauft.

Wenn GTA 6 denselben Weg geht, wird der Verkaufsstart nur der Anfang sein. Die eigentliche Frage ist nicht, wie viele Exemplare in der ersten Woche verkauft werden. Die Frage ist, ob Rockstar es über zehn Jahre hinweg immer wieder neu verkaufen kann.

Der Start ist nur der erste Rekord

Grand Theft Auto VI erscheint offiziell am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC-Version wurde bisher noch nicht angekündigt. Genau das ist für die Verkaufsdebatte wichtig.

Zum Launch ist GTA 6 auf zwei Konsolenfamilien beschränkt. Minecraft dagegen ist praktisch überall verfügbar: PC, Konsole, Mobile, Tablets, Switch, alte Plattformen, neue Plattformen. GTA 6 kann also gar nicht sofort dieselbe Reichweite erreichen.

Selbst wenn fast jeder PS5- und Xbox-Series-Spieler GTA 6 kaufen würde, wäre Minecraft nicht innerhalb weniger Monate erreichbar. Der wahre Angriff auf die Spitze beginnt erst später: mit einer PC-Version, möglichen Next-Gen-Versionen, Bundles, Rabatten, GTA Online 2 oder wie Rockstar Games den Online-Teil langfristig nennen wird.

Die Messlatte ist also hoch. Der Start im November wird riesig. Der schwerste Teil beginnt aber erst danach.