GTA 6 sieht aus wie GTA 5? Neuer Vergleich zeigt die größten Unterschiede

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Rockstar Games den zweiten Trailer zu GTA 6 veröffentlicht hat, gibt es eine wiederkehrende Diskussion: Sieht das Spiel wirklich nach einem großen Sprung aus? Oder wirkt es am Ende doch nur wie ein hübscheres GTA 5? Genau diese Frage wird in der Community gerade wieder heiß diskutiert. Auslöser ist ein Beitrag des X.com-Nutzers Keemotion. Er schreibt: „Das ist für alle, die behaupten, GTA 6 sähe aus wie GTA 5. Schaut nochmal genau hin.“

Dazu zeigt er einen Vergleich, der offenbar deutlich machen soll, wie stark sich Rockstars neue offene Welt optisch und atmosphärisch vom Vorgänger unterscheidet.

Warum der Vergleich so gut funktioniert

Auf den ersten Blick kann man verstehen, warum manche Spieler vorsichtig sind. GTA 5 wurde über Jahre immer wieder neu veröffentlicht, verbessert und auf moderne Plattformen gebracht. Die PlayStation 5- und Xbox Series-Version sieht heute deutlich besser aus als das ursprüngliche Spiel von 2013 für Xbox 360 und PlayStation 3.

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Doch genau deshalb ist der Vergleich spannend. GTA 6 muss nicht nur besser aussehen als ein altes PS3-Spiel. Es muss sich von einer stark modernisierten Version von GTA 5 abheben. Und das gelingt vor allem über Dinge, die man nicht immer sofort in einem Standbild erkennt: Lichtstimmung, Animationen, Dichte, Vegetation, Wasser, Verkehr, Gesichter, Kleidung, Innenräume und kleine Details im Hintergrund.

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GTA 6: Vice City wirkt nicht einfach wie Los Santos mit Neonlicht

Der wichtigste Punkt ist für mich: Vice City wirkt nicht wie eine umgefärbte Version von Los Santos. Die Stadt hat eine andere Identität. Mehr Wasser, mehr Lichtreflexionen, andere Architektur, mehr feuchte Hitze, mehr Strand und mehr Nachtleben.

Ich finde die Diskussion trotzdem interessant. Denn viele Spieler vergleichen GTA 6 nicht mit der Erinnerung an GTA 5, sondern mit einer idealisierten Version davon. GTA 5 fühlt sich im Kopf oft größer, moderner und detaillierter an, als es im direkten Vergleich wirklich ist. Sobald man beide Welten nebeneinander sieht, merkt man eher, wie alt Los Santos in vielen Bereichen geworden ist.

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Der eigentliche Sprung steckt in den Details

Bei GTA 6 wird der große Unterschied vermutlich nicht nur in der Auflösung liegen. Entscheidend wird sein, wie lebendig die Welt wirkt. Wie reagieren Passanten? Wie dicht sind Straßen, Strände und Clubs? Wie glaubwürdig bewegen sich Figuren? Wie natürlich wirken Licht und Wetter? Genau dort kann Rockstar den größten Schritt machen. Ein einzelnes Bild reicht dafür natürlich nicht als Beweis. Aber es reicht, um die Diskussion neu anzuschieben. Wer behauptet, GTA 6 sehe einfach nur wie GTA 5 aus, macht es sich wahrscheinlich zu leicht.

Der Vergleich kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Fans ohnehin nervös auf den nächsten großen GTA 6-Moment warten. Rockstar Games hat den Release für 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X/S angesetzt. Die Vorbestellungen starten am 25. Juni 2026, wie Rockstar offiziell bestätigt hat.

Damit rückt auch die Frage näher, wann Rockstar mehr Gameplay zeigt. Trailer 3 könnte endgültig zeigen, wie groß der technische Abstand zu GTA 5 wirklich ist. Bis dahin bleiben Vergleiche, Screenshots und Fan-Analysen der Treibstoff der Community.

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