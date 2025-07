GTA 6 Trailer 2 bricht Rekorde und überholt GTA 5

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Der zweite Trailer zu GTA 6 hat nicht nur die Erwartungen übertroffen, sondern auch einen historischen Meilenstein erreicht. Rockstar Games beweist einmal mehr, dass sie die Könige des Hypes sind – und das über ein Jahrzehnt nach dem letzten Haupttitel der Serie.

Ein Überraschungsdrop mit gewaltiger Wirkung

Am 6. Mai 2025 veröffentlichte Rockstar Games ohne große Vorankündigung den zweiten Trailer zu GTA 6. Innerhalb von nur 24 Stunden wurde das Video über 475 Millionen Mal auf verschiedenen Plattformen angesehen – ein Wert, der selbst Hollywood-Trailer wie Deadpool & Wolverine (365 Millionen) und Fantastic Four: First Steps (200 Millionen) in den Schatten stellt.

YouTube-Meilenstein: GTA 5 überholt

Besonders bemerkenswert ist, dass der Trailer in nur zwei Monaten mehr YouTube-Aufrufe generieren konnte als der erste Trailer zu GTA 5, der seit 2011 online ist. Mit über 123 Millionen Views hat Trailer 2 den 13 Jahre alten Klassiker überholt. Damit ist er nun das zweitbeliebteste Video auf Rockstars YouTube-Kanal – nur übertroffen vom ersten GTA 6-Trailer, der aktuell bei über 263 Millionen Aufrufen liegt.

Was macht den Trailer so besonders?

Neben der schieren Anzahl an Views begeistert der Trailer durch:

Visuelle Brillanz : In-Game-Grafik auf PS5 -Niveau mit beeindruckenden Details – inklusive sichtbarer Fingerabdrücke auf Touchscreens.

: In-Game-Grafik auf -Niveau mit beeindruckenden Details – inklusive sichtbarer Fingerabdrücke auf Touchscreens. Story-Teaser : Die Protagonisten Lucia und Jason geraten in eine Verschwörung im fiktiven Bundesstaat Leonida – eine Hommage an Florida.

: Die Protagonisten Lucia und Jason geraten in eine Verschwörung im fiktiven Bundesstaat Leonida – eine Hommage an Florida. Musikalische Wirkung: Der Song Hot Together von den Pointer Sisters erlebte einen Popularitätsschub von über 182.000 % auf Spotify.

Der Schatten von GTA 5 – und der Aufstieg von GTA 6

GTA 5 war ein Phänomen: Milliardenumsätze, mehrere Re-Releases und eine florierende Online-Community. Doch GTA 6 scheint bereit, dieses Erbe nicht nur anzutreten, sondern zu übertreffen. Die Veröffentlichung ist für den 26. Mai 2026 geplant – und bis dahin dürfte der Hype kaum abflauen.

Mit dem zweiten Trailer zu GTA 6 hat Rockstar Games nicht nur einen neuen Maßstab für Videospiel-Marketing gesetzt, sondern auch bewiesen, dass die Faszination für die Grand Theft Auto-Reihe ungebrochen ist. Wenn ein Trailer allein schon Rekorde bricht – was wird dann erst das Spiel selbst auslösen?

