GTA 6 zuerst auf Konsole: Take-Two erklärt die Wartezeit für PC-Spieler

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei GTA 6 gibt es wieder Gesprächsstoff. Nicht wegen eines neuen Trailers, sondern wegen einer wichtigen Aussage von Take-Two-Chef Strauss Zelnick. In einem Interview mit Bloomberg-Journalist Jason Schreier erklärte er, warum Grand Theft Auto VI zuerst für Konsolen erscheint und nicht gleichzeitig für PC. Der Grund liegt laut Zelnick nicht an einem Deal mit Sony, sondern an Rockstars traditionellem Fokus auf Konsolenspieler.

Hat PlayStation Schuld daran, dass wir eine PC-Version von GTA 6 nicht am 19. November 2026 erhalten werden? Sony darf zwar GTA 6 in Werbung, Bundles oder Kampagnen besonders stark, aber das hat nichts mit Exklusivität zu tun, immerhin erscheint es auch für Xbox Series X/S.

Warum GTA 6 nicht direkt für PC erscheint

Zelnick wurde direkt von Schreier im Bloomberg-Interview gefragt, ob die Konsolen-Exklusivität zum Start mit Sony zusammenhängt. Seine Antwort war klar: Nein. Rockstar veröffentliche große Spiele historisch zuerst auf Konsole, weil dort die Kernzielgruppe liege. Wer diese Kernzielgruppe nicht zuerst und bestmöglich bediene, erreiche laut Zelnick auch andere Spieler schlechter.

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Für PC-Spieler ist das natürlich bitter. Sie warten bei Rockstar-Spielen immer länger. GTA 5 erschien 2013 zuerst für PS3 und Xbox 360. Die PC-Version folgte später. Auch Red Dead Redemption 2 kam 2018 zunächst für PS4 und Xbox One, bevor die PC-Version 2019 erschien. Dieses Muster wiederholt sich wieder.

Das bedeutet aber nicht, dass Rockstar den PC ignoriert. Im Gegenteil: Die PC-Versionen von Rockstar-Spielen verkaufen sich oft über Jahre stark weiter. Dazu kommen Modding, höhere Grafikoptionen und eine lange Lebensdauer. Nur zum Start setzt Rockstar eben auf die Plattformen, auf denen die Serie historisch am stärksten verankert ist. Und so haben wir die Möglichkeit das Spiel zweimal zu kaufen… (nur meine Anmerkung)

PlayStation bekommt die große Bühne

Der mögliche PlayStation-Marketingdeal ist trotzdem spannend. Wenn Sony die Werberechte für GTA 6 hat, könnte das die PS5 im Herbst 2026 massiv stärken. GTA 6 ist nicht einfach ein weiteres großes Spiel. Es ist vermutlich der wichtigste Entertainment-Launch des bisherigen Jahrtausends. Wer in Werbespots, Trailern oder Konsolen-Bundles sichtbar mit GTA 6 verbunden wird, bekommt enorme Aufmerksamkeit.

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Für Microsoft ist das eine unangenehme Situation. Grand Theft Auto VI erscheint zwar „auch“ auf Xbox Series X/S, doch die öffentliche Wahrnehmung könnte stärker in Richtung PlayStation kippen. Genau solche Marketingdeals sind im Konsolengeschäft wichtig, weil viele Käufer nicht jedes Detail prüfen. Sie sehen das Spiel zusammen mit einer Plattform und verbinden beides automatisch miteinander. Die Strategie dahinter ist nicht neu. Einst schaffte es schon SEGA mit Sportspielen von EA die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Trotzdem bleibt wichtig: Bisher geht es nicht um echte Exklusivität. Xbox-Spieler sollen GTA 6 am selben Tag spielen können wie PS5-Spieler. Der Unterschied liegt eher in der Vermarktung. PlayStation würde lauter, sichtbarer und prominenter mit dem Spiel auftreten.

Rockstar will zuerst die „Kernzielgruppe“ erreichen

Die Aussage von Zelnick kann man natürlich zerlegen. Wir wissen: GTA 6 ist ein komplexes und riesiges Spiel, an dem Tausende Mitarbeitende bisher mitgewirkt haben. Einen technisch komplizierten Multi-Plattform-Start kann sich Rockstar Games nicht erlauben. PS5 und Xbox Series X/S bieten einen kontrollierten Konsolen-Launch. Der PC-Markt ist viel komplexer. Alles gut.

Vor allem ist der „Druck“ riesig. Take-Two und Rockstar sprechen davon, „etwas liefern zu wollen, das Spieler so noch nicht erlebt haben“. Zelnick beschrieb die Situation im Interview als aufregend und beängstigend zugleich. Aus Rockstars Sicht ergibt der Konsolenfokus daher Sinn. PS5 und Xbox Series X/S sind geschlossene Systeme. Entwickler können genauer optimieren und müssen nicht sofort unzählige PC-Konfigurationen berücksichtigen. Das macht den Launch planbarer.

GTA 6 zuerst auf Konsolen: Was bedeutet das konkret für PC-Spieler?

Für PC-Spieler bedeutet die Aussage vor allem eines: Geduld. Rockstar hat noch keinen PC-Termin für GTA 6 genannt. Dass eine PC-Version später kommt, wirkt sehr wahrscheinlich, offiziell angekündigt ist sie für den Start aber nicht. Auf Rockstars Webseite stehen derzeit nur PS5 und Xbox Series X/S.

Die gute Nachricht: Ein späterer PC-Release könnte am Ende technisch stärker ausfallen. Das war bereits bei früheren Rockstar-Spielen oft der Fall. Höhere Auflösung, bessere Bildraten, zusätzliche Grafikoptionen und Mods machen PC-Versionen langfristig attraktiv. Die schlechte Nachricht: Wer Grand Theft Auto VI direkt zum Launch erleben will, braucht nach aktuellem Stand eine aktuelle Konsole.

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Für Sony könnte genau das ein großer Vorteil werden. Wenn der Marketingdeal stark ausgespielt wird, dürfte GTA 6 im Weihnachtsgeschäft 2026 viele PS5-Käufe antreiben. Microsoft kann zwar mit der Xbox-Version dagegenhalten, aber ohne denselben Marketingfokus wird das schwieriger.

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