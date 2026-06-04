FIFA greift EA FC 26 direkt zur WM an, aber ganz anders als erwartet

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

FIFA ist zurück im Gaming. Nach dem Ende der jahrelangen Partnerschaft mit EA Sports startet der Weltfußballverband nun ein neues offizielles WM-Spiel. Es heißt FIFA World Cup: Launch Edition und erscheint am 11. Juni 2026 exklusiv über Netflix Games. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Am selben Tag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Damit greift FIFA ausgerechnet dann wieder in den Spielemarkt ein, wenn EA Sports FC 26 mit seinem eigenen WM-ähnlichen Update um Aufmerksamkeit kämpft. Der Unterschied: EA hat nicht mehr die offizielle FIFA-WM-Lizenz. FIFA dagegen nutzt genau diese Marke jetzt für ein eigenes Spiel.

FIFA World Cup: Launch Edition enthält alle 48 Mannschaften der Weltmeisterschaft 2026, mehr als 1.200 Spieler und die 16 echten WM-Stadien. Entwickelt wird das Spiel gemeinsam mit Netflix Games und Delphi Interactive. Das du das „falsche Fußballspiel“ kaufst, ist nicht notwendig. Für Netflix-Abonnenten wird es ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein.

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FIFA World Cup: Launch Edition vs. EA Sports FC 26

Das ist ein klarer Unterschied zum EA-Spiel. Dort gibt es zwar ebenfalls ein großes internationales Fußball-Update mit vielen Nationalteams, aber eben keinen offiziellen FIFA-WM-Rahmen. FIFA setzt also nicht auf die größte Simulation am Markt, sondern auf den offiziellen Turniermoment.

Besonders spannend ist die Steuerung. Bei FIFA World Cup: Launch Edition verbinden Spieler ihr Smartphone per QR-Code und nutzen es als Controller. Bis zu vier Spieler sollen gemeinsam spielen können.

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Das klingt weniger nach klassischem „FIFA-Ersatz“ und mehr nach zugänglichem Party-Fußball für Familien, Freunde und WM-Abende. Genau darin liegt die Strategie. FIFA muss EA FC nicht direkt auf dem Rasen schlagen. Es reicht, wenn das Spiel während der WM auf dem Sofa funktioniert.

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Kein Vergleich mit einer „echten Fußballsimulation“

EA Sports FC 26 bleibt natürlich das größere und tiefere Fußballspiel. Daran ändert Netflix nicht sofort etwas. Aber FIFA besitzt zur Weltmeisterschaft den stärkeren offiziellen Namen. Für viele Gelegenheitsspieler klingt „FIFA World Cup“ vertrauter als „EA Sports FC“.

Genau deshalb ist dieser Start brisant. FIFA nutzt Netflix als riesige Plattform, setzt auf niedrige Einstiegshürden und platziert das Spiel direkt zum WM-Auftakt. Das kann vor allem bei Familien und Casual-Spielern funktionieren, die kein jährliches Vollpreisspiel kaufen. Eine neue Strategie der FIFA, seit der Trennung von EA Sports. Die FIFA möchte offenbar nicht nur ein einzelnes Spiel veröffentlichen, sondern die Marke breiter über mehrere Plattformen im Gaming etablieren.

EA FC wird auch nach der WM weiter den klassischen Fußballmarkt dominieren. Doch die FIFA-Marke verschwindet nicht. Sie sucht neue Wege. Und mit Netflix bekommt sie ausgerechnet zur größten WM aller Zeiten eine Bühne mit enormer Reichweite. Übrigens ist Netflix auch an Xbox-Spielen interessiert. Mehr größere Games-Auswahl könnte also bald auf die Streaming-Plattform kommen.

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