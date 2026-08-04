Nur Wochen nach dem FIFA-Comeback: Entwicklerteam fast komplett entlassen?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

FIFA ist/war als Videospielmarke zurück. Doch nur wenige Wochen nach dem Comeback gibt es für das verantwortliche Entwicklerteam offenbar nichts mehr zu feiern. Refactor Games soll nach der Veröffentlichung von FIFA World Cup: Launch Edition fast vollständig entlassen worden sein.

Mehrere ehemalige Beschäftigte behaupten, dass Delphi Interactive dem Studio die Finanzierung entzogen habe. Laut einem Bericht von Game Developer sprechen Mitarbeiter sogar davon, dass das Studio komplett geschlossen wurde. Wie viele Menschen tatsächlich betroffen sind, war zunächst nicht bekannt.

Eine offizielle Stellungnahme von Delphi Interactive oder Refactor Games gibt es bislang nicht. Die Meldung bleibt damit formal unbestätigt. Die Berichte mehrerer ehemaliger Mitarbeiter zeichnen allerdings ein ziemlich eindeutiges Bild.

Dabei hatte alles erst begonnen. Netflix brachte die FIFA-Marke im Juni 2026 als Videospiel zurück, nachdem sich der Weltfußballverband und EA Sports getrennt hatten.

Rund 80 Menschen sollen betroffen sein

Weitere Details liefert Insider Gaming. Demnach soll die Mehrheit der Belegschaft am Freitag, dem 31. Juli 2026, während einer allgemeinen Besprechung über das Ende der Finanzierung informiert worden sein. Rund 80 Beschäftigte sollen ihre Arbeit verloren haben. Nach Angaben anonymer Quellen sei die Entscheidung ohne Vorwarnung gefallen. Eine Abfindung habe es ebenfalls nicht gegeben, weil Delphi Interactive die Finanzierung mit sofortiger Wirkung beendet haben soll. Diese Angaben wurden bislang nicht offiziell bestätigt.

Interessant ist allerdings eine kleine Abweichung zwischen den Quellen. Während ehemalige Beschäftigte von einer vollständigen Schließung sprechen, soll Refactor Games laut „Insider Gaming“ möglicherweise neu aufgestellt werden. Ein Teil der entlassenen Entwickler könnte demnach später für andere Projekte zurückgeholt werden.

Im Moment liegt die Wahrheit also irgendwo zwischen Studiokahlschlag und vollständiger Schließung. Gut sieht beides nicht aus.

Netflix bezeichnete FIFA zuvor als Erfolg

Besonders bitter wirkt der Zeitpunkt. FIFA World Cup: Launch Edition war erst wenige Wochen zuvor erschienen und wurde von Netflix öffentlich als erfolgreicher Start dargestellt. Angeblich soll es innerhalb seiner ersten Woche rund 1,5 Millionen Spieler erreicht haben. Die Quelle dazu ist jedoch nicht Netflix selbst. Der Streaming-Dienst selbst erklärte bei der Vorlage seiner Geschäftszahlen, dass FIFA zu den erfolgreichsten Starts seiner Cloud-Spiele gehöre.

Ein garantierter Arbeitsplatz ist ein erfolgreicher Launch in der heutigen Spielebranche offenbar trotzdem nicht mehr. Nicht einmal für das Team hinter einer der bekanntesten Sportmarken der Welt. FIFA World Cup: Launch Edition ist ein vergleichsweise zugängliches Fußballspiel für bis zu vier Personen. Gespielt wird über kompatible Fernseher oder Webbrowser, während ein Smartphone als Controller verwendet werden kann. Das Spiel ist weiterhin direkt über Netflix Games verfügbar.

Sobald Delphi Interactive oder Refactor Games selbst Stellung beziehen, werden wir diesen Bericht aktualisieren.