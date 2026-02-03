Ex-Metal-Gear-Engine-Chef arbeitet jetzt an Netflix‘ neuem FIFA-Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das klingt nach einem überraschenden Transfer: Ein Technik-Schwergewicht aus der Welt von Metal Gear Solid V: The Phantom Pain arbeitet nun an einem Fußballspiel. Branchenveteran Julien Merceron ist als Chief Technology Officer beim FIFA-Projekt von Netflix Games eingestiegen.

Merceron war früher weltweiter Technikchef bei Konami und betreute dort die Entwicklung der berühmten Fox Engine die zwischen der PS3/Xbox 360- und PS4/Xbox One-Ära eingesetzt wurde. Diese kam unter anderem bei Metal Gear Solid 5 sowie mehreren Pro-Evolution-Soccer-Titeln zum Einsatz, bevor Konami später auf Unreal Engine wechselte.

FIFA auf Netflix soll zur Weltmeisterschaft im Juni fertig sein

Das neue FIFA-Spiel entsteht bei Delphi Interactive in Zusammenarbeit mit Refactor Games. Ziel ist laut Studio, Fußballsimulation für ein deutlich breiteres Publikum zugänglicher zu machen, ohne die spielerische Tiefe zu verlieren. Produzent Theodor Tang-Peronard betont, Merceron stehe für Spiele, bei denen „Spaß und Spielgefühl im Zentrum“ stehen. Genau dieser Ansatz soll helfen, FIFA neu zu interpretieren (via Gamesmarkt.global).

Merceron selbst spricht davon, mit kleinen, hochspezialisierten Teams zu arbeiten, um die kreative Vision klar zu halten. Man wolle zu Prinzipien zurückkehren, die frühere große Fußballspiele stark gemacht haben: Fokus auf Gameplay statt überladene Systeme. Das Projekt wurde erstmals bei einem Netflix-Event vorgestellt und soll rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erscheinen. Netflix bezeichnet es als „neu gedachte FIFA-Fußballsimulation“. Da sind wir schon gespannt.

FIFA-Spiele waren früher von Electronic Arts

Seit dem Ende der Partnerschaft mit EA ist die Marke FIFA spielerisch neu aufgestellt. EA veröffentlichte zuletzt FIFA 23 und setzt nun auf die Marke EA Sports FC. Parallel entstehen nun mehrere FIFA-Spiele bei unterschiedlichen Partnern.

Neben dem Netflix-Projekt gibt es mit FIFA Heroes auch einen eher arcade-lastigen Titel mit 5-gegen-5-Matches und bekannten Maskottchen.

