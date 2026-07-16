Halo kommt auf PS5-Disc, aber ohne Download läuft offenbar nichts

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Halo auf PlayStation bleibt einer der seltsamsten Gaming-Momente dieses Jahres. Erst stürmt Halo: Campaign Evolved die PS5-Vorbestellungen, dann erreicht das Remake offiziell den Gold-Status, und jetzt folgt ausgerechnet bei der physischen Version die nächste Diskussion.

Wie „Push Square“ berichtet, lässt sich die physische PS5-Version des kommenden Remakes des ersten Halo-Spiels offenbar nicht direkt von der Disc spielen. Wer gehofft hatte, den Master Chief einfach einzulegen und loszulegen, braucht zusätzlich einen Download.

Das ist besonders bitter, weil Halo: Campaign Evolved als physische Version für PlayStation 5 ohnehin schon ein Sammlerstück-Gefühl hat. Eine Xbox-Legende im blauen PS5-Regal. Für viele Fans ist allein die Hülle ein kleiner historischer Moment. Nur hilft das wenig, wenn die Disc ohne zusätzliche Daten nicht wirklich als vollständiges Spiel funktioniert.

Auf der Disc sind offenbar rund 38 GB

Laut Push Square.com wurde die Vermutung durch den X.com-Account Does It Play? weiter untermauert. Demnach sollen auf der Disc rund 38 GB enthalten sein. Trotzdem soll das Spiel beim Start ohne Day-One-Download Fehlermeldungen anzeigen. Zusätzlich sei auch nach dem Download ein Login notwendig. Genau das macht die Sache so heikel. Es geht nicht einfach um einen normalen Patch. Day-One-Updates sind längst Alltag. Viele Spieler akzeptieren sie, solange das Spiel grundsätzlich von der Disc startet und offline nutzbar bleibt. Hier klingt es aber danach, dass die Disc ohne zusätzliche Online-Komponenten nicht ausreicht.

Für Spieler, die eine physische Sammlung auch aus Gründen der Spiele-Erhaltung aufbauen, ist so eine Veröffentlichung ein Problem. Wenn die benötigten Download-Daten irgendwann nicht mehr verfügbar sind, bleibt im schlimmsten Fall nur eine Hülle mit Datenträger, aber kein dauerhaft spielbares Spiel.

Ausgerechnet ein Kampagnen-Remake braucht den Download

Besonders irritierend ist der Fall, weil Halo: Campaign Evolved kein klassischer Multiplayer-Titel ist. Es ist die überarbeitete Kampagne von Combat Evolved samt der neuen dreiteiligen Story-Erweiterung „Operation: METEORITE“. Natürlich bietet das Remake Online-Koop, Crossplay und Cross-Progression. Trotzdem ist der Kern ein Kampagnenspiel. Genau deshalb dürfte die Pflicht zum Download viele Sammler stärker stören als bei einem reinen Live-Service-Spiel.

Der Zeitpunkt ist auch ziemlich ungünstig. Erst vor Kurzem hatte Sony mit seiner Entscheidung für Aufregung gesorgt, ab 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr physisch auf Disc zu produzieren. Viele Spieler diskutieren deshalb ohnehin gerade über Besitz, Archivierung und die Zukunft physischer Medien.

Gerade eine Xbox-Marke liefert nun ein weiteres Beispiel für ein Problem, das schon vor dem eigentlichen Disc-Aus existiert. Eine physische Version ist nicht automatisch eine vollständige Version. Manchmal ist sie eher ein Schlüssel, eine Hülle oder ein Sammlerobjekt. Das sieht im Regal gut aus, löst aber nicht das eigentliche Besitzproblem.

Halo: Campaign Evolved erscheint offiziell am 28. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Windows PC. Käufer der Premium Edition und Collector’s Edition können bereits ab 23. Juli loslegen. Die Standard Edition kostet laut Xbox Wire 59,99 Euro, die Premium Edition 79,99 Euro und die Collector’s Edition 199,99 Euro.