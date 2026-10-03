Sony baut die PS5 Slim heimlich um und macht eine wichtige Reparatur endlich einfacher

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Sony hat offenbar still und leise eine neue Revision der PlayStation 5 Slim eingeführt. Entdeckt wurde sie ausgerechnet in der limitierten „Marvel’s Wolverine“-PS5-Konsole. Beim Zerlegen stieß Konsolen-Techniker und Modder Modyfikator89 auf das neue Mainboard EDM-051, das sich in mehreren Punkten von bisherigen PS5-Slim-Versionen unterscheidet.

Besonders auffällig ist die CR2032-CMOS-Batterie. Sie lässt sich bei der neuen Revision wesentlich einfacher entfernen und ersetzen. Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, ist für die langfristige Reparierbarkeit einer Konsole aber durchaus relevant. Über die Batterie werden unter anderem Uhrzeit und bestimmte Systemeinstellungen gespeichert.

Wie VGC unter Berufung auf den Teardown berichtet, wurde auch das restliche Mainboard neu angeordnet und vereinfacht. Sony verwendet zudem eine neuere und offenbar günstigere Variante des HDMI-Retimers, der das HDMI-Signal stabilisiert.

Sony verändert auch die PS5-Kühlung erneut

Interessant wird es beim Kühlsystem. Bereits die PS5-Slim-Revision von 2025 hatte eine überarbeitete Flüssigmetall-Konstruktion erhalten. Mit EDM-051 hat Sony trotzdem noch einmal nachgebessert.

Die Abdichtung rund um APU und Flüssigmetall erinnert nun stärker an die Konstruktion der PS5 Pro. Laut Modyfikator89 liegt dadurch weniger Fläche direkt frei, wodurch das Flüssigmetall besser rund um den Prozessor gehalten werden soll. Auch Aufbau und Material des Kühlkörpers unterscheiden sich sichtbar von älteren Slim-Versionen.

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Das Thema beschäftigt PS5-Besitzer schon seit Jahren. Frühere Berichte über vermeintlich auslaufendes Flüssigmetall hatten für viel Verunsicherung gesorgt. Die neue Revision zeigt zumindest, dass Sony die Konstruktion auch Jahre nach dem PS5-Start weiter optimiert.

Mehr Leistung solltest du davon nicht erwarten

Wer bereits eine funktionierende PS5 Slim besitzt, muss deshalb allerdings nicht über einen Wechsel nachdenken. Es gibt keine Erwartungen an höhere Spieleleistung oder eine schnellere Konsole. Die Änderungen betreffen vor allem Aufbau, Reparierbarkeit, Bauteilkosten und Kühlung.

Auch ist derzeit nicht klar, wie weit Sony die neue Revision bereits ausliefert. Nachgewiesen wurde das EDM-051-Mainboard bislang in der Marvel’s Wolverine Limited Edition. Ob reguläre PS5-Slim-Konsolen in Europa bereits dieselbe Hardware verwenden, ist nicht geklärt. Sony selbst hat die Revision bislang nicht offiziell vorgestellt. Gleich merkbar ist diese Änderung also nicht. Allerdings sind problemlos austauschbare CMOS-Batterien wichtig, vor allem in der Zukunft, wenn man die PlayStation 5 längst als Retro-Konsole betrachten wird.