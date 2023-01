PS5 Konsolen-Experte: Flüssigmetall läuft nicht einfach aus

Derzeit gibt es etliche Berichte über "auslaufendes Flüssigmetall" in der Sony PlayStation 5 (PS5), nun meldet sich ein Konsolen-Experte.

Vertikal hinstellen oder horizontal hinlegen: PS5-Spieler sind nach etlichen Berichten über “auslaufendes Flüssigmetall” verunsichert. Auch wir haben darüber berichtet und relativiert, nachdem wir über das Wochenende selbst eine PlayStation 5 geöffnet hatten, die seit Release-Tag vertikal steht und (fast) täglich verwendet wird. Nun haben wir Unterstützung von einer Person erhalten, die es wissen muss.

Seit Tagen gibt es kein anderes Thema: kann man die PlayStation 5 vertikal aufstellen, ohne dass die Hardware im Inneren Schaden nimmt? Unter ungünstigen Umständen kann Flüssigmetall im Inneren auslaufen und die Hardware beschädigen.

PS5 Flüssigmetall: kein Grund für Alarmstufe Rot!

Gegenüber DailyGame.at sagte Lukas Poschnar von Konsolen-Reperatur.de: Ich habe in zwei Jahren nie so ein Fall gehabt. Was höchstens sein kann, ist das das Flüssigmetall durch das hinstellen nach einiger Zeit nicht mehr ordentlich verteilt ist.”

Wie auch wir festgestellt hatten ist das Flüssigmetall gut eingehüllt, da es rundherum eine Art Schwamm gibt, der vom Kühlsystem die APU durch den Druck der APU-Klammer vollständig verschließt. Sollte es tatsächlich Konsolen geben, die diesen Werksfehler haben, dann ist das im “Milli-Promillebereich” der tatsächlich ausgelieferten Konsolen. Also vielleicht einige hundert Konsolen – wenn überhaupt!

Poschnar zeigt in einem Video auf YouTube (via TikTok), dass man das Flüssigmetall nur dann auslaufen lassen kann, wenn der Schwamm beschädigt wird. In den Kommentaren findet man auch einen PS5-Spieler, der seit Release seine Konsole hochgestellt hat. Er hat sie vor Kurzem auseinander gebaut und das Flüssigmetall war auch bei ihm noch an der genau derselben Stelle.

Was kann passieren?

Laut dem Konsolen-Experten sammelt sich das Flüssigmetall höchstens weiter unten, dann entsteht auf der APU Fläche “weiterte Dürre (eine Schmutz Schicht)”. Wenn die Konsole auch noch stark verschmutzt ist (Tierhaare, Staub, Nikotin) könnten beide Probleme zusammen die PS5 zum Abstürzen bringen. Also dann, wenn leistungshungrige PS5-Games mehr Energie benötigen und somit die Prozessoren höhere Abwärme produzieren. Generell sei die PS5 laut Poschnar wie ein “Staubsauger”.

Ganz neu ist das Thema nicht: bereits bei der PS4 musste man die Wärmeleitpaste erneuern, wenn die Konsole permanent auf Höchstleistung gefahren ist. Ähnlich wie bei CPUs in Gaming-PCs.

Welche Probleme treten tatsächlich mit der PlayStation 5 auf?

Bislang gab es bei dem Konsolen-Reparatur-Dienst aus Hamburg (Deutschland) keine Probleme mit dem Verlaufen von Flüssigmetall in der PS5. Gegenüber Golem.de sagt Poschnar, dass es “schlechte oder kalte Lötstellen” bei der PS5 gibt. Dieses Problem ist von außen jedoch nicht erkennbar. Erst bei Bildausfällen stellte sich heraus, dass sich “nach einiger Zeit eine Lötstelle gelöst” habe. Bevor Flüssigmetall ausläuft und Kurzschlüsse in der PlayStation 5 erzeugt gibt es Defekte mit dem Laser, Netzteil, Lüfter oder andren kleineren Bauteilen am PS5-Mainboard.

Übrigens sei die größte Schwachstelle der PlayStation 5 der HMDI-Port. Wie auch bei anderer (Konsolen-)Hardware, wenn man über das angeschlossene Kabel stolpert und dabei die Büchse beschädigt.

Wie haltet man die PlayStation 5 in guten Zustand?

Der einfachste Weg: die Frontplatten abnehmen, dazu gibt es ein gutes Video auf YouTube, dann anschließend mit Hilfe eines Staubsaugers den Staub aus dem Innenraum beseitigen. Es ist nicht notwendig, dass man als Laie irgendwelche Schrauben öffnet, da ihr so eventuell eure Garantie verliert.

Außerdem ist es wichtig, dass die PlayStation 5 in einer staubfreien und rauchfreien Umgebung steht, eure Hunde und Katzen nicht tagtäglich darüber stolpern und rundherum genug Platz zum “Atmen” ist, damit sich keine warme Luft staut. Sollte die PS5 zu laut werden, haben wir von DailyGame den passenden Guide-Artikel dazu geschrieben.