Stardew Valley: Patch Notes für Update 1.6.4 veröffentlicht

Nach der überwältigend positiven Resonanz auf das Stardew Valley Update 1.6 hat Entwickler Eric “ConcernedApe” Barone den Patch 1.6.4 veröffentlicht, der weitere Inhalte hinzufügt und eine Reihe von Fehlern behebt. Das Update 1.6 wurde für PC veröffentlicht und wird in Kürze auch für Konsolen und mobile Plattformen erscheinen. In der Zwischenzeit hat ConcernedApe eine Reihe wichtiger Patches veröffentlicht, darunter das neueste Update 1.6.4.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 hat sich Stardew Valley zu einer festen Größe im Genre der Lebenssimulationen entwickelt und wird für sein entspannendes Gameplay, seine sympathischen Charaktere und seine bezaubernde Grafik gelobt. Der Indie-Farming-Titel hat im Laufe der Jahre eine Reihe von Verbesserungen erfahren, wobei das Update 1.6 den bisher größten Patch für das Spiel darstellt. Um die Zufriedenheit und Begeisterung der Fans aufrechtzuerhalten, hat der Entwickler des Spiels die Patch Notes für die neuesten Ergänzungen und Verbesserungen veröffentlicht.

Auf Twitter hat ConcernedApe bekannt gegeben, dass es für Stardew Valley ein Update gibt. Es enthält neue Inhalte und Fehlerbehebungen. Der Titel hat nach dem ersten Update im März viele Spieler gewonnen. Auch nach den folgenden Updates wurde das Spiel sehr aktiv genutzt. Der neue Patch 1.6.4 bringt neue Layouts für die Minen, eine neue Zwischensequenz, Kisten im Waschbärenladen und neue Drops für die Rasierverzauberung. Außerdem wurden in Update 1.6.4 Fehler behoben. Zum Beispiel wurden Fehler behoben, bei denen Haustiere verschwinden, Spieler sich während einer Zwischensequenz im Event kollidieren, Farmhäuser nicht richtig platziert werden können und Gegenstände beim Spawnen abstürzen.

The 1.6.4 update is out for PC! This patch adds some new content, as well as many improvements, balance changes, and bug fixes. Patch notes can be found here: https://t.co/H1PZNit3ZD pic.twitter.com/Lku1SRsQkV

— ConcernedApe (@ConcernedApe) April 18, 2024