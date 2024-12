Stardew Valley erreicht neuen Verkaufsmeilenstein

Der beliebte Aufbausimulator Stardew Valley hat insgesamt 41 Millionen Verkäufe erreicht. Das 2016 veröffentlichte Spiel wird weiterhin von seinem Hauptentwickler Eric Barone aka ConcernedApe aktualisiert. Stardew Valley gilt als eines der besten Indie-Spiele und hat viele Herzen mit seinem einfachen, aber fesselnden Gameplay und seiner charmanten Atmosphäre erobert. Auch fast neun Jahre nach der Veröffentlichung bleibt die Beliebtheit ungebrochen. Bis Dezember 2024 wurden laut offizieller Website mehr als 41 Millionen Exemplare über alle Plattformen verkauft, davon 26 Millionen auf dem PC und 7,9 Millionen auf der Nintendo Switch. Im Februar hatte der Entwickler bekannt gegeben, dass das Spiel die 30-Millionen-Marke überschritten hatte, was bedeutet, dass in den letzten 10 Monaten 11 Millionen Exemplare verkauft wurden.

Das große Update 1.6 wurde im März 2024 für den PC veröffentlicht und brachte zahlreiche neue Inhalte, Bugfixes und Optimierungen für das Spiel mit sich. ConcernedApe arbeitete an seinem nächsten Spiel, Haunted Chocolatier, legte jedoch im April 2023 eine Pause ein, um sich wieder auf Stardew Valley zu konzentrieren. In einem aktuellen Blogbeitrag erklärte er, dass er zwar weiterhin große Lust habe, neue Spiele zu entwickeln, aber auch eine Verpflichtung gegenüber den Käufern spüre. Der Entwickler hatte zuvor zugesichert, dass die Arbeit an Haunted Chocolatier erst fortgesetzt würde, wenn die neueste Hauptversion von Stardew Valley auf allen Plattformen fehlerfrei sei. Seit dem Update 1.6 ist er stark in Fehlerbehebung, Portierungen und mehr involviert.

Werbung

Stardew Valley genießt immer noch Beliebtheit bei den Spielern

Trotz der vielen zusätzlichen Inhalte für Stardew Valley über die Jahre hinweg, hat ConcernedApe immer noch viele Ideen für das Spiel. Er sagte sogar, dass er sein ganzes Leben damit verbringen könnte, das Game weiterzuentwickeln. Nach dem Update 1.6, das im November die Konsolen- und Mobilversionen erreichte, traten viele Probleme auf. Ein Notfall-Patch am Weihnachtstag für Xbox-Systeme behebt mehrere Probleme, einschließlich Absturzfehlern im Zusammenhang mit dem Scheidungsmechaniker und dem neu eingeführten Waschbärladen. Diese Korrekturen wurden auch auf die PlayStation-Versionen des Spiels angewendet, während ein Rollout für die Switch bald erwartet wird, so ConcernedApe.