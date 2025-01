Verdansk kehrt zurück: Alles zur Rückkehr der beliebten Warzone-Map

Die Kult-Map Verdansk, die zum Start von Call of Duty: Warzone im Jahr 2020 Fans weltweit begeisterte, steht vor ihrer Rückkehr. Laut dem bekannten CoD-Insider Ghost of Hope wird die Kult-Battle-Royale-Map mit der dritten Season von Black Ops 6 (und Warzone) wieder verfügbar sein.

Die zweite BO6-Season startet am 28. Januar 2025. Da eine Saison in der Regel acht bis zehn Wochen dauert, dürfte Season 3 im April beginnen – also pünktlich zum Frühling. Das passt zu den offiziellen Aussagen von Activision, die bereits im August 2024 das Comeback der Map für das Frühjahr 2025 angekündigt hatten.

Werbung

Warum ist Verdansk für Warzone-Fans so besonders?

Verdansk war mehr als nur eine Map – es war das Herzstück der ersten Warzone-Ära. Seit die Map 2021 von Caldera abgelöst wurde, wünschen sich Fans ihre Rückkehr. Doch warum eigentlich? Die Antwort liegt im Design: Verdansk bietet eine perfekte Mischung aus urbanen Gebieten, weitläufigen Landschaften und industriellen Zonen. Egal, ob du lieber aggressive Nahkämpfe suchst oder mit taktischer Präzision aus der Ferne agierst – Verdansk lässt dir die Wahl. Viele Spieler schätzen auch die nostalgische Verbindung, die sie mit dieser Map haben. Es war der Schauplatz unzähliger Siege, Niederlagen und erinnerungswürdiger Momente.

Ghost of Hope gehört zu den bekanntesten Stimmen in der Call of Duty-Community, wenn es um Insider-Infos geht. Er behauptet, dass Verdansk in Season 3 zurückkommt. Activision hat dies zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch der Zeitpunkt würde perfekt passen.

Bekommen Warzone-Spieler die ursprüngliche Map zurück?

Ob Verdansk in seiner ursprünglichen Form zurückkehrt oder mit Neuerungen glänzt, ist bisher nicht klar. Bei der letzten Rückkehr von Verdansk in Warzone Mobile gab es zwar einige Anpassungen, doch Fans wünschen sich vor allem, dass die Map in der Hauptversion des Spiels unverändert bleibt. Besonders ikonische Orte wie der Flughafen, das Stadion oder die TV-Station sollen bleiben, wie sie waren.

Mit der Rückkehr von Verdansk bekommst du die Chance, das klassische Warzone-Gefühl wieder zu erleben. Egal, ob du ein Veteran bist, der auf Nostalgie setzt, oder ein neuer Spieler, der die Map zum ersten Mal entdeckt. Ob das die Kehrtwende auch für Black Ops 6 werden wird? Immerhin laufen Steam-Spieler in Massen davon! Da hilft es auch nichts, wenn wir den Weg für die besten PC-Einstellungen von Black Ops 6 zusammengestellt haben, wenn Squid Game-Equipment im Spiel sündhaft teuer ist.