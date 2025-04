Titanfall 3: Gerücht um Release 2026 – Was steckt dahinter?

Gerüchte um Titanfall 3 nehmen wieder Fahrt auf! Zwei bekannte Apex Legends-Leaker behaupten, dass Respawn Entertainment tatsächlich an einem dritten Teil der beliebten Sci-Fi-Mech-Shooter-Reihe arbeitet. Laut den Leaks könnte das Spiel bei den Game Awards 2025 im Dezember offiziell enthüllt werden und eine Veröffentlichung im Jahr 2026 anstreben. Die Titanfall-Reihe hatte es nie leicht.

Der erste Teil erschien 2014 exklusiv für die Xbox One, verzichtete auf eine klassische Einzelspieler-Kampagne und konzentrierte sich vollständig auf den Multiplayer-Modus. Zwei Jahre später folgte Titanfall 2, diesmal mit einer hochgelobten Story-Kampagne und einer Veröffentlichung auf mehreren Plattformen. Doch das Spiel wurde zwischen den Releases von Call of Duty: Infinite Warfare und Battlefield 1 eingeklemmt, was dazu führte, dass es unter dem Radar lief.

Trotz dieser Herausforderungen gilt die Kampagne von Titanfall 2 als eine der besten ihrer Generation, weshalb Fans seit Jahren auf eine Fortsetzung hoffen. Nun behauptet der Leaker YOROTSUKI, dass das „geheime Spiel“, das er zuvor erwähnt hatte, tatsächlich Titanfall 3 sei. Er veröffentlichte ein angebliches Logo des Spiels und erklärte, dass die Enthüllung bei den Game Awards 2025 stattfinden werde. Ein weiterer Leaker, Osvaldatore, bestätigte diese Behauptung.

Veröffentlichung von Titanfall 3 im nächsten Jahr?

Angesichts der laufenden Entwicklung von Apex Legends und dem dritten Star Wars Jedi-Spiel scheint es schwer vorstellbar, dass Respawn gleichzeitig Titanfall 3 stemmen kann. Doch falls die Gerüchte stimmen, könnte das Spiel bereits seit einiger Zeit in Entwicklung sein – möglicherweise parallel zu Star Wars Jedi: Survivor. Respawn verfügt über drei Entwicklungsteams: eines für die Star Wars Jedi-Reihe, eines für Apex Legends und ein weiteres für VR-Projekte.

Es wäre naheliegend, dass das Titanfall 3-Projekt vom Apex Legends-Team übernommen wird, da beide Spiele im selben Universum angesiedelt sind. Sollte Titanfall 3 tatsächlich bei den Game Awards 2025 enthüllt werden, könnte das Spiel im Herbst oder Winter 2026 erscheinen. Doch bis eine offizielle Bestätigung von Respawn Entertainment oder EA erfolgt, bleibt alles Spekulation.

