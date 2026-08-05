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Es ist vollbracht

EA-Übernahme ist offiziell: Gaming-Gigant für 55 Milliarden Dollar verkauft

Die EA Übernahme ist offiziell abgeschlossen. Electronic Arts gehört nach einem 55-Milliarden-Dollar-Deal nun einem saudisch geführten Investorenkonsortium.

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Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Nun ist es offiziell: Electronic Arts gehört nicht länger zu den börsennotierten Unternehmen. Die bereits im vergangenen Jahr angekündigte 55-Milliarden-Dollar-Übernahme wurde erfolgreich abgeschlossen. Käufer ist ein Investorenkonsortium unter Führung des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF), gemeinsam mit Silver Lake und Affinity Partners.

EA verlässt nach 36 Jahren die Börse

Mit dem Abschluss der Übernahme endet ein bedeutendes Kapitel der Unternehmensgeschichte. Nach 36 Jahren an der Börse wird Electronic Arts von der NASDAQ genommen und künftig als privates Unternehmen geführt.

An der Unternehmensspitze ändert sich zunächst nichts: Andrew Wilson bleibt CEO und soll die langfristige Strategie des Publishers weiter umsetzen.

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Einer der größten Deals der Gaming-Geschichte

Mit einem Kaufpreis von 55 Milliarden US-Dollar gehört die Transaktion zu den größten Übernahmen, die die Videospielbranche je erlebt hat. Gleichzeitig handelt es sich um den größten Leveraged Buyout (fremdfinanzierte Übernahme) der Wirtschaftsgeschichte.

Zuvor hatten die zuständigen Behörden – darunter die Europäische Union – dem Deal ihre Zustimmung erteilt. Mit der letzten Genehmigung konnte die Übernahme am 4. August endgültig abgeschlossen werden.

Was bedeutet das für EA?

Laut Unternehmensführung soll die neue Eigentümerstruktur vor allem langfristige Investitionen erleichtern. Ohne den Druck quartalsweiser Geschäftszahlen möchte EA stärker in Technologien, künstliche Intelligenz und seine größten Marken investieren.

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Zu den wichtigsten Franchises des Publishers gehören unter anderem:

  • EA Sports FC
  • Battlefield
  • Die Sims
  • Apex Legends
  • Dragon Age
  • Mass Effect
  • Need for Speed
  • Madden NFL

Fans reagieren mit gemischten Gefühlen

Die Übernahme wird in der Community kontrovers diskutiert. Während einige hoffen, dass EA als Privatunternehmen kreativer arbeiten kann, sorgen sich andere um mögliche Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und zukünftige Spiele.

Bereits während der Übernahme gab es Kritik an der Beteiligung des saudischen Staatsfonds. Gleichzeitig betonte EA mehrfach, dass sich an den kreativen Freiheiten der Entwickler und den Unternehmenswerten nichts ändern solle.

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Stehen weitere Veränderungen bevor?

Offizielle Aussagen zu neuen Strategien oder Umstrukturierungen gibt es bislang nicht. Branchenbeobachter gehen jedoch davon aus, dass sich EA künftig noch stärker auf seine erfolgreichsten Marken konzentrieren könnte.

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Ob dies langfristig auch Auswirkungen auf kleinere Projekte oder neue Spielideen haben wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Mit dem Abschluss der EA Übernahme beginnt für einen der größten Publisher der Welt eine völlig neue Ära.

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