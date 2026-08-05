Pokémon wie nie zuvor: Fan-Mod bringt VR und Ego-Perspektive nach Kanto

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Wie würde die Kanto-Region aussehen, wenn ihr sie nicht mehr von oben, sondern direkt aus den Augen eures Trainers erleben könntet? Genau diese Frage beantwortet jetzt ein beeindruckendes Fan-Projekt. Mehrere Entwickler haben die Welt der ersten Pokémon-Generation in eine vollständig begehbare 3D-Umgebung verwandelt – inklusive Ego-Perspektive und Unterstützung für Virtual Reality.

Kanto erwacht zum Leben

Die Grundlage bildet Gen1Recomp, ein Fan-Projekt, das Pokémon Rot, Pokémon Blau und Pokémon Gelb auf einer modernen Engine neu aufsetzt. Zusammen mit dem Dramatic Shape Voxel Mod entsteht daraus eine dreidimensionale Version der bekannten Spielwelt, ohne dass die eigentlichen Spielmechaniken verändert werden. Orte wie Alabastia, Vertania City oder der Vertania-Wald bleiben dem Original treu, wirken in der neuen Darstellung aber deutlich lebendiger.

Ego-Perspektive und VR

Das neueste Update des Projekts führt eine vollständige Ego-Perspektive ein. Statt die Spielfigur von oben zu steuern, bewegt ihr euch direkt durch die Straßen und Routen der Kanto-Region. Kurz darauf ergänzten die Entwickler sogar eine VR-Unterstützung über OpenXR, wodurch sich die Welt mit einem kompatiblen VR-Headset erleben lässt.

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Viele moderne Extras

Neben der neuen Kameraperspektive bietet das Fan-Projekt zahlreiche weitere Verbesserungen. Dazu gehören unter anderem:

frei wechselbare Kameraansichten,

dynamischer Tag-Nacht-Wechsel,

Schatten und Wasserreflexionen,

moderne Bildraten,

Unterstützung für Mods,

verschiedene Komfortfunktionen.

Trotz der neuen Optik bleiben Kämpfe, Ereignisse und der Spielablauf der Game-Boy-Klassiker erhalten.

Kein offizielles Pokémon-Spiel

Wichtig ist allerdings: Dabei handelt es sich nicht um ein offizielles Projekt von Nintendo, The Pokémon Company oder Game Freak. Das Fan-Projekt verwendet keine mitgelieferten Spieldateien. Stattdessen müssen Spieler eine legal erworbene US-Version von Pokémon Rot, Pokémon Blau oder Pokémon Gelb besitzen, aus der die benötigten Daten eingelesen werden.

Fans sind begeistert

In den sozialen Netzwerken sorgt das Projekt derzeit für viel Aufmerksamkeit. Videos der Ego-Perspektive und der VR-Version werden tausendfach geteilt. Viele Fans sprechen davon, dass dies einer der spannendsten Wege sei, die klassische Kanto-Region noch einmal völlig neu zu erleben. Zwar ersetzt das Fan-Projekt kein offizielles Remake, zeigt aber eindrucksvoll, wie modern die erste Pokémon-Generation auch fast 30 Jahre später noch wirken kann.

Hier geht es zu unserer Game Review von Pokémon Blattgrün und Feuerrot für die Nintendo Switch.