Mario Kart 8 Deluxe: Mit der alten Switch hast du nun einen unfairen Vorteil

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das neueste und große Update von Mario Kart 8 Deluxe war eine riesige Überraschung und brachte zahlreiche Verbesserungen. Allerdings ist aufmerksamen Spielern ein Unterschied zwischen den Konsolen-Versionen aufgefallen: Nintendo Switch 1 Spieler könnten einen unfairen Vorteil zu Switch 2 Spielern haben.

Das große Update

Mit der Version 4.0.0 hat Nintendo das 12 Jahre alte Rennspiel zur Überraschung aller noch einmal verbessert. Untertandem mit einer höheren Auflösung, kürzeren Ladezeiten, CameraPlay-Funktionen oder der Erweiterung des lokalen Mehrspielermodus für bis zu 8-Spieler.

Der Bowser steckt im Detail

Während die Spieler auf ihren Konsolen online gegeneinander angetreten sind, sind ihnen Unterschiede auf den gegenseitigen Screens aufgefallen. Während auf der Switch 2 gewisse Hindernisse vorhanden sind, existieren diese auf der Switch 1 gar nicht. So befinden sich beispielsweise Fässer auf der Strecke von Mario Kart-Stadion oder mehr Reifen an den Rändern von Marios Piste (GBA). Egal ob auf der Strecke oder abseits, alle Bereiche der Strecken könnten genutzt werden um wichtige Zeit gewinnen. So fahren Switch 1 Spieler an diesen Stellen problemlos durch, während Switch 2 Spieler mit Hindernissen kollidieren.

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Na und?

Für die meisten Spieler fällt dies nicht all zu sehr ins Gewicht. Allerdings ist für Bestzeit-Rekordsammler jedes Hindernis ein Hindernis. So kann auch ein Boost mit einem Super Pilz durch das Gras statt auf dem Asphalt auf einer Switch 2 nicht auf die gleiche Art wie auf einer Switch 1 genutzt werden. Auch die mit dem Update veränderte Startgeschwindigkeit des Fahrens dürfte die Rekordhalter verärgert haben. Seit man von Grund auf schneller ist, sind die bisherigen Rekordzeiten hinfällig geworden und müssen neu geholt werden.

Was wird Nintendo machen?

Offenbar dürften die Objekte, welche zu viel beziehungsweise zu wenig sind, Nintendo vor der Veröffentlichung nicht aufgefallen sein. Seit durch die Updatemöglichkeiten von Videospielen die Spieler einen großen Teil der Qualitätssicherung übernehmen, dürfte Nintendo nun Wind von dem Umstand bekommen haben und womöglich bereits am nächsten Update arbeiten.

Die Frage ist dennoch, ob das so bleibt und wenn nicht, wann das nächste Update folgen wird. Speedrunner sollten nun schleunigst ihre Switch 1 aus dem Keller holen und die in diesem Zeitfenster möglichen Rekorde sammeln.

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Quelle: nintendoeverything.com