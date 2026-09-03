Mario Kart 8 Deluxe lebt weiter: 8-Spieler-Splitscreen, bessere Grafik und vieles mehr!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Überraschendes Update mit modernen Funktionen!

8-Spieler Splitscreen, Cam-Funktionen, kürzere Ladezeiten und eine höhere Auflösung!

96 Strecken am Stück, die Karts fahren schneller und das Boo-Item wurde verbessert.

Nintendo hat seinen Verkaufsschlager Mario Kart 8 Deluxe überraschend mit einem sehr umfangreichen Update (Version 4.0.0) aktualisiert. Das kostenlose Update gilt besonders der Nintendo Switch 2 und bringt neue Funktionen, als auch technische Verbesserungen. Damit zeigt Nintendo, dass das mittlerweile 12 Jahre alte Rennspiel noch immer nicht aus dem Rennen ist.

8-Spieler Splitscreen Chaos!

Die auffälligste Neuerung ist der erweiterte lokale Mehrspielermodus. Ab nun können bis zu 8 Personen gleichzeitig auf dem selben Bildschirm gegeneinander fahren. Bisher war dies lokal mit maximal 4 Spielern möglich. Joy-Cons und Pro Controller können sowohl alle der Switch 2, als auch die der ersten Switch Konsole verwendet werden. Manche Haushalte müssen sich jetzt wohl einen größeren Bildschirm zulegen.

96 Strecken Wahnsinn!

Wer den Booster-Streckenpass besitzt hat nun endlich die Möglichkeit im VS-Modus alle 96 Strecken hintereinander zu fahren. Dies ist ebenso eine von den Fans längst ersehnte Neuerung. Endlich können quasi 24 Cups am Stück bis zum Morgengrauen gefahren werden!

Die Auflösung der Gegenwart

Keine Kompromisse mit der Grafik mehr! Die Auflösung wurde ordentlich hinaufgeschraubt. Auf hochauflösenden Bildschirmen sieht der Titel klarer und schärfer aus denn je. Damit muss man sich vor Mario Kart World nicht mehr verstecken. Mit dem alten Titel in moderner Auflösung dürfte der neueste Titel nun wo anders einiges aufzuholen haben.

Verärgerte Gesichter

Wer die verärgerten Gesichter seiner Freunde sehen will, hat jetzt endlich Gelegenheit dazu, Die separat erhältliche USB-Kamera kommt wie in Mario Kart World nun auch hier endlich zum Einsatz. Ab nun können die eigenen Gesichter über dem Fahrer angezeigt werden. Dies geht im Mehrspielermodus lokal mit bis zu 4 Spieler oder online über GameChat.

Noch kürzere Ladezeiten!

Wer genug vom Ladebildschirm gesehen hat, darf sich freuen. Wurden die Ladezeiten der Wii U Version seit dem Port auf die Switch 1 schon kürzer und brachte die Switch 2 ebenso eine Beschleunigung hinein. Nun konnten die Ladezeiten abermals verkürzt werden.

Noch schnellere Rennen!

Auch die Rennen werden schneller! Den die Karts fahren ab nun schneller denn je. Ab dem grünen Ampellicht ist die Geschwindigkeit vom Start an gleich hoch, wie bisher ab der ersten gesammelten Münze. Die ganzen Rekordhalter werden entsetzt sein, aber nun haben diese den Ansporn noch einmal ihre Rekorde zu sammeln.

Boo-Item unleashed!

Auch das Boo-Item verhält sich nun anders. Ist dieses eingesetzt, so wird während man unsichtbar ist, die Geschwindigkeit nicht mehr gedrosselt sollte man sich abseits der Strecke befinden. Dies ist ebenso der Fall in Mario Kart World. Nun ist der Geist bedrohlicher denn je für die anderen Fahrer geworden.

Eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten!

Mario Kart 8 war schon damals mit 8,46 Millionen verkauften Einheiten das meistverkaufte Spiel auf der Nintendo Wii U. Mit der Nintendo Switch Version Mario Kart 8 Deluxe mit über 71,53 Millionen verkauften Einheiten gehört der Port noch immer zu den meistverkauften Spielen aller Zeiten. Insgesamt hat sich der Titel also 79,99 Millionen mal verkauft und liegt damit auf Platz 5. Sehr beachtlich! Auf Platz 4 befindet sich übrigens Wii Sports mit 82,9 Millionen verkaufter Einheiten. Nachdem sich das Rennspiel im Jahr noch immer geschätzt eine Million Ma im Jahr verkauft und weiterhin Updates erhält, liegt es noch im Bereich des möglichen das Sportspiel von seinem Platz zu stoßen.

Mario Kart 8 Deluxe und Mario Kart World

Während Mario Kart World eine offene Welt mit neuen Fahrmechaniken und besonderen Animationen bietet, bevorzugen viele Langzeit-Fans auf das klassische Gameplay mit einzelnen Strecken in Mario Kart 8 Deluxe. Mit 96 Strecken kann der über die Jahre immer wieder neu erfundene Titel mit der Gegenwart mithalten. Es ist eine willkommene Überraschung, dass Nintendo offenbar unermüdlich den Klassiker weiter unterstützt, statt nur auf den neuesten Titel zu setzen. Aus diesem Grund sind wir schon sehr gespannt, was Nintendo irgendwann alles aus Mario Kart World herausholen wird.

Man kann über Nintendo vieles sagen. Vor allem aber, dass das japanische Unternehmen immer wieder auf schöne Art und Weise zu überraschen weiß. Obwohl es bereits seit über einem Jahr ein neues großes Mario Kart Titel gibt, ist es schön zu sehen, dass Nintendo weiterhin in sein beliebtes Mario Kart 8 investiert. So bleiben tatsächlich 2 Mario Kart Titel auf der selben Konsole aktuell und beide Titel sorgen parallel für viele gemeinsame nicht enden wollende Spieleabende.

Quelle: nintendo.com/de, wikipedia.org