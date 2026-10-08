Minecraft Switch 2: Vorbestellungen gestartet – kostenloses Upgrade bis Januar 2027

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Minecraft-Fans auf der Nintendo Switch gibt es gute Nachrichten. Die Switch-2-Version des beliebten Sandbox-Spiels kann ab sofort vorbestellt werden. Noch interessanter ist allerdings der bestätigte Upgrade-Weg: Wer bereits die digitale Switch-Version besitzt, kann die Standard Edition für Switch 2 für begrenzte Zeit kostenlos bekommen.

Die neue Version erscheint physisch am 27. Oktober 2026 und digital am 28. Oktober. Wer nicht auf die Veröffentlichung warten möchte, kann die neue Version bereits jetzt vorbestellen.

Kostenloses Upgrade hat ein Ablaufdatum

Besonders wichtig ist eine Frist, die Besitzer der bisherigen Version kennen sollten. Nintendo bietet das kostenlose digitale Upgrade bis Ende Januar 2027 an. Das Angebot gilt in den meisten Regionen kostenlos. Ausgenommen sind Japan und Taiwan, wo für das Upgrade jeweils eine geringe Gebühr anfällt. Außerdem funktioniert der kostenlose Upgrade-Weg nur für Besitzer der digitalen Nintendo-Switch-Version.

Wer das Upgrade nutzen möchte, sollte deshalb nicht einfach davon ausgehen, dass es dauerhaft kostenlos bleibt. Nintendo bezeichnet die Aktion ausdrücklich als zeitlich begrenztes Angebot.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Drei Versionen stehen zur Auswahl

Neben der normalen Minecraft Standard Edition gibt es auf der Switch 2 auch eine Deluxe Collection und eine Ultimate Collection. Die Standard Edition kostet regulär 29,99 Euro. Die Deluxe Collection liegt bei 39,99 Euro und enthält unter anderem zusätzliche Add-ons, exklusive Charakter-Items und 700 Minecoins. Die Ultimate Collection kostet 49,99 Euro und bringt noch mehr Zusatzinhalte sowie 1.000 Minecoins mit.

Besitzer der digitalen Switch-Version können statt der kostenlosen Standard Edition auch auf die beiden größeren Pakete wechseln und dabei von vergünstigten Preisen profitieren.

Minecraft sieht auf der Switch 2 besser aus

Die Switch-2-Version bringt zudem die Vibrant Visuals mit. Dadurch erhält Minecraft unter anderem eine verbesserte Beleuchtung und überarbeitete Schatten. Auch das Super Mario Mash-Up Pack ist wieder enthalten und wurde für die neue technische Darstellung angepasst. Spielstände können ebenfalls von der bisherigen Switch-Version übernommen werden.

Für Besitzer der digitalen Switch-Version ist damit vor allem eines wichtig: Das kostenlose Upgrade gibt es nicht unbegrenzt. Wer Minecraft bereits digital besitzt, sollte die Frist bis Ende Januar 2027 im Auge behalten.

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.