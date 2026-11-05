Fortnite, Roblox & Co.: Großbritannien will Jugendlichen den Sprachchat verbieten!

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wer in Großbritannien jünger als 16 Jahre ist, soll künftig in Online-Spielen nicht mehr mit fremden Spielern sprechen dürfen. Die britische Regierung hat ihre Pläne für entsprechende Einschränkungen jetzt konkretisiert. Betroffen wären Kommunikationsfunktionen in Spielen wie Fortnite, Roblox oder Minecraft. Das gemeinsame Spielen mit zufällig zugewiesenen Mitspielern soll weiterhin möglich bleiben. Nur die Unterhaltung mit ihnen könnte wegfallen.

Das erklärte der britische Online-Sicherheitsminister Ian Murray am 02. November während einer Parlamentsdebatte. Die Regierung möchte damit verhindern, dass Kinder in Online-Spielen von unbekannten Erwachsenen kontaktiert und anschließend auf andere Plattformen gelockt werden. Besonders Roblox wurde dabei als problematisches Beispiel genannt.

Gemeinsam spielen ja, miteinander sprechen nein

Murray machte deutlich, dass Großbritannien das sogenannte Matchmaking nicht abschaffen möchte. Jugendliche sollen also weiterhin mit unbekannten Spielern in einer Lobby landen können. Die direkte Kommunikation mit diesen Personen soll allerdings eingeschränkt werden.

Das betrifft nicht zwangsläufig jeden Sprachchat. Die geplanten Regeln konzentrieren sich ausdrücklich auf die Kommunikation mit Fremden. Welche Unterschiede künftig zwischen bekannten Freunden, zufälligen Mitspielern und anderen Kontakten gemacht werden, ist noch nicht abschließend festgelegt. Auch die genaue Umsetzung von Sprach- und Textnachrichten bleibt offen.

Die Maßnahmen gehören zu einem größeren Gesetzespaket für den Jugendschutz im Internet. Großbritannien plant außerdem, soziale Netzwerke für Kinder unter 16 Jahren zu sperren. Für 16- und 17-Jährige sollen bestimmte Funktionen wie Livestreaming und die Kommunikation mit Fremden standardmäßig deaktiviert sein.

Die Einschränkungen für soziale Netzwerke sollen im Frühjahr 2027 beginnen. Die zusätzlichen Regeln für Online-Spiele werden laut Regierung anschließend ausgearbeitet. Einen verbindlichen Starttermin für die Gaming-Beschränkungen gibt es noch nicht.

Gamer warnen vor Folgen für Multiplayer-Spiele

Die britische Spielerinitiative Gamer’s Voice kritisiert das Vorhaben deutlich. In einer Stellungnahme vom 03. November warnt Sprecher Tom Shannon davor, dass Multiplayer-Spiele für Jugendliche erheblich eingeschränkt werden könnten. Besonders in Spielen, die auf Teamarbeit setzen, sei Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses. Wer gemeinsam eine Mission absolvieren oder sich mit neuen Mitspielern verständigen möchte, könnte künftig vor Problemen stehen.

Die Organisation befürchtet außerdem Auswirkungen auf erwachsene Spieler. Um Kommunikationsfunktionen freizuschalten, könnten Plattformen umfangreichere Altersprüfungen verlangen. Das würde nach Einschätzung der Initiative zusätzliche Kosten für Entwickler verursachen und neue Datenschutzrisiken schaffen. Eine allgemeine Ausweispflicht für alle Spieler hat die Regierung bislang allerdings nicht ausdrücklich beschlossen.

Auch ältere Online-Spiele könnten Schwierigkeiten bekommen, wenn deren Kommunikationssysteme nicht mehr aktiv weiterentwickelt werden.

Ob daraus tatsächlich ein weitreichendes Chatverbot in Großbritannien wird, hängt von den konkreten Regeln ab.