Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Ich habe in GTA 6 tatsächlich die Teenage Mutant Ninja Turtles gefunden! Und nein, damit meine ich keine vage Anspielung, bei der man schon ziemlich viel Fantasie braucht, um irgendeinen Zusammenhang herzustellen.

Rockstar hat hier offenbar ein richtig schönes Easter Egg versteckt, das gleich mehrere deutliche Hinweise auf Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo und Meister Splinter liefert.

Und ich ärgere mich gerade gewaltig, dass ich diesen Ort ausgerechnet nachts entdeckt habe!

Vier Schildkröten und eine Ratte in Millport

In Millport, direkt neben einem Abwasserkanal, entdeckte ich bei meiner nächtlichen Erkundungstour eine ungewöhnliche Versammlung.

Vier Schildkröten saßen am Ufer und schienen sich mit einer Ratte zu unterhalten. Moment mal… vier Schildkröten? Eine Ratte? Neben einem Abwasserkanal?

Da klingelte es natürlich sofort! Das Geniale daran: Die fünf Tiere blieben tatsächlich eine ganze Weile zusammen, als würden sie miteinander diskutieren.

Als ich näher heranging, flüchtete die Ratte und die Schildkröten verschwanden im Wasser. Leider war es stockfinster. Entsprechend bescheiden fiel mein Screenshot aus.

Pizzaschachteln, OOZE und eine verdächtige Sammelkarte

Natürlich wollte ich wissen, ob ich die fünf tagsüber erneut antreffen könnte. Also machte ich mich später noch einmal auf den Weg.

Von den Schildkröten und ihrer Rattenbekanntschaft fehlte allerdings jede Spur. Dafür entdeckte ich etwas anderes! Nämlich die Beweise dass es nicht einfach nur meine Interpretation war.

Direkt am Abwasserkanal liegen zwei Pizzaschachteln. Und wer die Ninja Turtles kennt, weiß natürlich, dass Pizza praktisch zu ihrer Grundausstattung gehört.

Noch auffälliger ist eine leuchtend grüne Substanz, die aus der Wand sickert und sich auf dem Boden verteilt. Das erinnert doch verdammt stark an das OOZE, dem die Turtles ihre Verwandlung verdanken! Aber Rockstar wäre nicht Rockstar, wenn es dabei bleiben würde.

Auch eine Sammelkarte wartet auf euch

Ein Stück oberhalb des Abwasserkanals, auf einem kleinen Betonabsatz neben einer blauen Sitzschale, liegt außerdem eine Sammelkarte.

Darauf zu sehen: Ratster aus der Reihe „The Legends of Ratface“. Eine kampfbereite Rattenfigur!

Vier Schildkröten, eine Ratte, Pizza, grüner Mutagenschleim und eine Sammelkarte mit einer kämpfenden Ratte. Also bitte…

Wenn das keine Anspielung auf die Teenage Mutant Ninja Turtles ist, dann weiß ich auch nicht mehr!