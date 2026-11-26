Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

Manchmal stolpert man in GTA 6 über Ereignisse, die man überhaupt nicht gesucht hat. Und manchmal lohnt es sich, einfach stehen zu bleiben wenn man irgendwo leute streiten hört.

Ich war gerade auf dem Weg nach Millport, um mir einen Ort bei Tageslicht anzusehen, an dem ich zuvor die Ninja Turtles entdeckt hatte. Dazu gibt es demnächst übrigens einen eigenen Artikel.

Doch plötzlich hörte ich zwei Männer lautstark miteinander streiten. Offenbar hatten die beiden ein Problem mit einem Safe. Durch drücken der L3 und R3 Taste sah ich dann die Geräuschquelle angezeigt.

Ein missglückter Überfall in Jacob’s Tavern

Die Stimmen kamen aus Jacob’s Tavern, einer Bar in Millport. Den genauen Standort findet ihr auf meinem Kartenscreenshot. Während sich die beiden Männer gegenseitig ankeiften, flüchtete plötzlich eine Frau aus dem Gebäude. Na gut… das will ich mir mal anschauen. Also spazierte ich kurzerhand hinein und fand eine vollkommen verlassene Bar vor.

Hinter dem Tresen lag eine bewusstlose Person. Die habe ich natürlich erst einmal geplündert. Und wenn man schon dabei ist, kann man schließlich auch gleich die Registrierkasse leeren. Allerdings waren die beiden Streithähne weiterhin zu hören. Nur wo zum Teufel steckten sie?

So kommt ihr an den Safe

Nachdem ich sämtliche Räume durchsucht hatte, entdeckte ich schließlich eine Treppe in den ersten Stock. Dort befindet sich das Büro der Bar. Und siehe da, hinter der verschlossenen Tür waren tatsächlich die beiden Deppen, die verzweifelt versuchten, den Safe zu knacken. Also habe ich die Tür eingetreten und den Herrschaften erst einmal ordentlich eins auf die Glocke gegeben.

Nachdem beide bewusstlos am Boden lagen, konnte ich sie gemütlich ausrauben und anschließend den Safe selbst öffnen. Ein Überfall auf einen Überfall. Überfallception. Auch irgendwie typisch GTA.

Die Bar ist später wieder geöffnet

Falls ihr durch Millport fahrt, haltet bei Jacob’s Tavern die Ohren offen. Sobald ihr den Streit hört, könnt ihr euch einmischen und die Beute einsacken.

Besucht ihr die Bar später nochmal, herrscht dort übrigens wieder ganz normaler Betrieb. Dann könnt ihr beispielsweise eine Runde Billard spielen (35$ pro Runde gewonnen) oder euch an die Arcade-Automaten stellen. Aber dazu demnächst mehr. Denn einer dieser Automaten verdient tatsächlich seinen ganz eigenen Artikel…