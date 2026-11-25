Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie viele Gebäude kann man in Grand Theft Auto VI (GTA 6) eigentlich betreten? Eine Frage, die Fans schon lange vor dem Release beschäftigt hat. Jetzt hat sich offenbar jemand die Mühe gemacht, sämtliche Gebäude auf der Karte von Leonida zu zählen. Das Ergebnis: 5.588 Gebäude, von denen 1.563 als betretbar gelten. Damit wären knapp 28 Prozent aller Gebäude in Rockstars gewaltiger Open World zugänglich.

Die Zahlen stammen aus einer Community-Auswertung auf Reddit.com, die heute Nacht veröffentlicht wurde. Eine dazugehörige Karte zeigt die Verteilung der Gebäude in der Spielwelt. Die Reaktionen fallen überwiegend begeistert aus. Allerdings gibt es auch berechtigte Zweifel an der Zählweise.

GTA 6 bietet offenbar mehr als 1.500 betretbare Gebäude

Besonders beeindruckend ist die absolute Zahl. Wenn die Auswertung stimmt, gibt es in GTA 6 mehr als 1.500 Gebäude, die Spielerinnen und Spieler zumindest teilweise erkunden können. Dazu gehören beispielsweise Geschäfte, Wohnhäuser, Motels und Garagen. Die Zählung basiert offenbar auf den farblichen Markierungen der Spielkarte. Dunkelblau dargestellte Gebäude gelten dabei als zugänglich. Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass jedes dieser Gebäude über vollständig ausgearbeitete Innenräume verfügt.

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Genau darauf weisen einige Spieler in den Kommentaren hin. Manche markierten Gebäude besitzen lediglich eine befahrbare Garage oder einen zugänglichen Bereich unterhalb des eigentlichen Hauses. Andere lassen sich tatsächlich betreten und bieten mehrere Räume zum Erkunden.

Die 1.563 Gebäude sind deshalb keine offiziell bestätigte Zahl von vollständig begehbaren Innenräumen. Entwickler Rockstar Games hat bislang keine entsprechende Gesamtstatistik veröffentlicht. Auch wurde offenbar nicht jedes einzelne Gebäude persönlich betreten und überprüft.

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Spieler entdecken immer neue Überraschungen

Trotzdem zeigen die Reaktionen auf Reddit, wie viel Rockstar in seiner neuen Spielwelt versteckt hat. Immerhin kann man bei Wohnungstüren eintreten. Andere Spieler erzählen von Motels mit Bewohnern, ungewöhnlichen Innenräumen und Gebäuden, die zunächst völlig unscheinbar wirken. Gerade diese kleinen Entdeckungen machen für viele den Reiz von GTA 6 aus.

Ein Spieler erklärt, dass er bereits rund 65 Stunden in Leonida verbracht habe und trotzdem nur einen Bruchteil der zugänglichen Gebäude gesehen habe. Die Spielwelt sei derart dicht gestaltet, dass man ständig neue Orte entdecken könne.

Interessant ist auch die Diskussion über die Qualität der Innenräume. Während sich manche Grundrisse wiederholen, unterscheiden sich viele Gebäude zumindest durch ihre Einrichtung und Gestaltung. Dadurch entsteht laut mehreren Spielern nicht das Gefühl, immer wieder dieselben Räume zu betreten.

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Was wurde aus den Gerüchten über 70 Prozent betretbare Gebäude?

Vor dem Release von GTA 6 kursierten immer wieder Gerüchte, wonach bis zu 70 Prozent sämtlicher Gebäude zugänglich sein sollten. Eine offiziell bestätigte Zahl war das allerdings nie. Die neue (inoffizielle) Community-Auswertung kommt mit knapp 28 Prozent auf einen wesentlich niedrigeren Wert. Das muss jedoch keine Enttäuschung sein. Schließlich ist Leonida eine riesige Spielwelt mit mehreren Städten, kleineren Ortschaften und zahlreichen Gebäuden außerhalb der dicht besiedelten Gebiete.

Entscheidend ist außerdem nicht nur, wie viele Türen sich öffnen lassen. Viel wichtiger ist, was dahinter wartet. Ein vollständig eingerichtetes Haus mit eigenen Bewohnern und überraschenden Interaktionsmöglichkeiten bietet schließlich mehr als zehn leere Räume. Ob die endgültige Zahl tatsächlich bei 1.563 liegt, bleibt offen. Dafür müsste jemand sämtliche Gebäude einzeln überprüfen und festhalten, welche Innenräume wirklich zugänglich sind. So kurz nach Release wäre das allerdings überraschend schnell ausgewertet. Immerhin muss sich jemand dafür viel Zeit nehmen.

Während die einen noch die Geschichte von Lucia und Jason erleben, beschäftigen sich andere bereits damit, jedes einzelne Gebäude von Leonida zu erforschen.

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