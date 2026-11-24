Sinan Huemer Ich bin der Beweis, dass man durch zu viel Fernsehen und Videospiele nicht brutal wird. Man wird nervig. Fragt jeden der mir zuhören muss.

GTA 6 steckt voller Anspielungen auf die Popkultur. Egal ob Fernsehserien, Hollywoodfilme oder andere Videospiele, Rockstar hat offenbar wieder jede Menge kleine Überraschungen in seiner Spielwelt versteckt. Und ich hab noch nicht mal ansatzweise Alle entdeckt.

Eines davon dürfte besonders Fans der Fast-&-Furious-Filme freuen. (Ich selbst bin ja keiner) Denn tatsächlich könnt ihr in Vice City eines der bekanntesten Filmautos der Reihe entdecken!

Die Rede ist vom grünen Mitsubishi Eclipse aus The Fast and the Furious (2001), den Brian O’Conner, gespielt vom verstorbenen Paul Walker, im ersten Film fährt.

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Und ja, ihr könnt euch das gute Stück sogar unter den Nagel reißen.

Hier findet ihr den Fast-&-Furious-Wagen in GTA 6

Das Fahrzeug steht in der Garage einer modernen Villa auf Vespucci Island. Die Insel liegt östlich von Catalan Island und ist über eine Brücke erreichbar.

Den genauen Standort habe ich euch auf dem Screenshot der Karte markiert.

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Sucht dort nach einer weißen, modernen Villa mit einer großen Doppelgarage. Von außen sieht das Anwesen eigentlich recht unspektakulär aus. Zumindest für die Verhältnisse von Vice City. Aber auch hier hab ich euch einen Screenshot in den Artikel gepackt.

Und in dieser Garage steht tatsächlich eine nahezu perfekte Hommage an Brian O’Conners legendären Mitsubishi Eclipse! Ein Stück Filmgeschichte zum Cruisen oder falls ihr schon eine Garage habt, zum Behalten.

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Und natürlich könnt ihr versuchen, den Wagen zu stehlen.

Allerdings solltet ihr dafür in der Story bereits so weit fortgeschritten sein, dass ihr Fahrzeuge auch ohne eingeschlagene Scheiben knacken könnt. Ich persönlich war noch nicht so weit.

Diesem Schmuckstück einfach eine Scheibe einzuschlagen, nur um damit davonzufahren, war mir dann doch zu schade. Vorallem weil ich zu dem Zeitpunkt den Wagen nicht mal hätte verkaufen können. Wozu also kaputt machen?

Also habe ich den Eclipse vorerst dort stehen lassen. Ganz ohne Beute wollte ich allerdings auch nicht wieder verschwinden.

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Deshalb habe ich mir kurzerhand den Elektroroller geschnappt, der da hinten an der Wand stand.

Nicht ganz so schnell wie der Mitsubishi, aber ich hab damit dann die Stadt unsicher gemacht.