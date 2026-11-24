Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Während ein Großteil der Gaming-Welt vermutlich noch immer in GTA VI versunken ist, traf sich der Rest am 21. und 22. November 2026 in der Messe Wien. Dort verwandelte die VIECC die österreichische Hauptstadt erneut in ein NERDVANA.

Als 2015 die erste Vienna Comic Con angekündigt wurde, war die Skepsis groß. Würde ein derartiges Veranstaltungskonzept in Österreich überhaupt funktionieren? Elf Jahre später kennen wir die Antwort. Die VIECC hat sich längst einen festen Platz in der österreichischen Popkultur-Landschaft verdient.

Doch während die Veranstaltung weiterhin zahlreiche Besucher begeistert, bleibt bei mir als Veteranen der ersten Stunde ein zunehmend zwiespältiger Eindruck zurück. Denn wer die Vienna Comic Con seit ihren Anfängen 2015 begleitet, weiß, dass sich über die Jahre einiges verändert hat. Leider nicht immer zum Positiven.

Von den Anfängen bis heute

Was 2015 mit viel Leidenschaft, internationalem Know-how und einer engagierten Crew begann, entwickelte sich schnell zu einem Fixpunkt der österreichischen Popkultur-Szene. Doch mit dem Rückzug von Reed aus Österreich und der Weiterführung der VIECC als Lizenzprodukt begann für mich auch ein schleichender Qualitätsverlust.

Schließlich standen hinter der ursprünglichen Veranstaltung erfahrene Profis, die mit ReedPop auch internationale Großveranstaltungen wie die Star Wars Celebration oder die New York Comic Con betreuen.

Besonders schmerzlich war allerdings der Abschied von zahlreichen Crew-Mitgliedern. Menschen, die über Jahre hinweg einen wesentlichen Teil des Herzens der Vienna Comic Con ausgemacht haben. Denn eine Convention lebt nicht nur von großen Namen auf Plakaten, sondern vor allem von den Menschen, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles funktioniert.

Wenn an den falschen Stellen gespart wird

Natürlich ist mir bewusst, dass die Organisation einer Convention dieser Größenordnung mit enormen Kosten verbunden ist. Internationale Stargäste, Hallenmieten, Technik und Personal müssen schließlich finanziert werden. Dennoch habe ich zunehmend das Gefühl, dass in den vergangenen Jahren an den falschen Stellen gespart wurde.

Ein kleines, aber für mich durchaus bezeichnendes Beispiel sind die beliebten VIECC-Badges. Jahrelang gehörten sie für viele Besucher zum Erlebnis dazu. Die Vorfreude auf die jährlich wechselnden Motive war groß und für so manchen Fan wurden die Badges zu echten Sammlerstücken.

Doch über die Jahre nahm zunächst die Qualität der Badges ab, bevor sie 2026 für reguläre Besucher ganz verschwanden. Statt der einst liebevoll gestalteten Erinnerungsstücke gab es nur noch einfache Einlassbändchen aus Papier. Lediglich VIP- und Pressebesucher erhielten weiterhin Badges.

Natürlich entscheidet ein Badge allein nicht über die Qualität einer Convention. Doch gerade solche Details machen für mich den Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Veranstaltung und einem besonderen Erlebnis aus. Wer über Jahre hinweg eine Community aufgebaut hat, sollte auch die kleinen Traditionen nicht unterschätzen, die für diese Menschen einen großen Stellenwert besitzen.

Zwischen Hollywood und Community

Auch die VIECC 2026 hatte einiges zu bieten. Mit Vincent D’Onofrio, Katie Leung und Michael Cudlitz waren erneut bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen vertreten. Dazu kamen das unzählige Cosplay, viel Gaming und durch die diesjährigen Aufdopplung der Künstler, umfangreiche Artist Alley.

Doch ein umfangreiches Programm allein macht noch keine großartige Convention aus. Gerade wer die Anfangsjahre erlebt hat, vermisst mittlerweile einiges von jener besonderen Atmosphäre, die die Vienna Comic Con einst ausgezeichnet hat.

Was allerdings geblieben ist, sind die Menschen. Aus ehemaligen Kolleginnen und Kollegen wurden über die vergangenen elf Jahre Freundschaften, die weit über die Veranstaltung hinausreichen. Und genau diese Begegnungen machen einen Besuch auch heute noch besonders.

Neue Veranstalter, neue Hoffnung?

Mit 2026 endet nun ein weiteres Kapitel der Vienna Comic Con. Ab 2027 übernimmt die Messe Stuttgart die Organisation der VIECC. Ein Veranstalterwechsel, der durchaus Hoffnung macht. Immerhin bringt das neue Team durch die Comic Con Stuttgart bereits langjährige Erfahrung im Bereich Popkultur und Entertainment mit.

Ich hoffe jedenfalls, dass es den neuen Verantwortlichen gelingt, der VIECC wieder jenen Glanz zurückzugeben, den sie in ihren Anfangsjahren versprüht hat. Denn Wien verdient eine Comic Con, die nicht nur durch ihre Größe überzeugt, sondern auch durch Qualität, Leidenschaft und den Menschen dahinter.

Vielleicht wird 2027 genau jener Neuanfang, den die Vienna Comic Con verdient hat.