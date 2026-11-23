Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es war einer der größten Wendepunkte der Videospielgeschichte. Als Final Fantasy 7 im Jahr 1997 für die erste PlayStation erschien, verlor Nintendo eine seiner wichtigsten Spielereihen an die Konkurrenz. Für Sony war es ein gewaltiger Erfolg. Und für den ehemaligen PlayStation-Manager Shuhei Yoshida zählt dieser Wechsel bis heute zu den stolzesten Momenten seiner Karriere.

In einem neuen Interview mit Pause for Thought erinnert sich Yoshida daran, wie Sony damals um die Unterstützung großer japanischer Entwickler kämpfte. Besonders Rollenspiele waren in Japan enorm beliebt. Square, heute Square Enix, gehörte zu den wichtigsten Partnern, die Sony unbedingt für seine neue Konsole gewinnen wollte.

Warum Final Fantasy 7 Nintendo den Rücken kehrte

Yoshida arbeitete damals in Sonys Abteilung für externe Entwickler und war persönlich für Square zuständig. Sein Auftrag war klar: Die beliebtesten Spielereihen sollten auf der PlayStation erscheinen. Wie er erklärt, war der Wechsel von Final Fantasy deshalb ein besonderer Erfolg.

Glücklicherweise entschied sich Squaresoft, die Final-Fantasy-Reihe von Nintendo auf die PlayStation zu verlagern.

Der Grund lag allerdings nicht allein an Sonys Überzeugungsarbeit. Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi hatte große Pläne für den siebten Teil. Er wollte ein Rollenspiel mit aufwendigen Computeranimationen und einer filmreifen Inszenierung erschaffen. Genau hier wurde Nintendos damalige Hardware-Strategie zum Problem.

Während Sony bei der PlayStation auf CD-ROMs setzte, hielt Nintendo beim Nintendo 64 an Modulen fest. Diese boten wesentlich weniger Speicherplatz. Für Sakaguchis Vision waren CDs deshalb die bessere Wahl. Wie Yoshida gegenüber „Pause for Thought“ erklärt, erkannte der Entwickler, dass er seine Vorstellungen auf Nintendos Konsole nicht wie geplant umsetzen konnte.

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Square bestellte gleich 200 PlayStation-Entwicklungskits

Besonders interessant ist eine Erinnerung von Yoshida aus dieser Zeit. Nachdem sich Square für die PlayStation entschieden hatte, erhielt Sony eine Bestellung über rund 200 Entwicklungskits. Für den damals noch jungen Konsolenhersteller war das ein deutliches Signal, wie ernst Square den Plattformwechsel nahm.

Final Fantasy 7 erschien schließlich im Januar 1997 in Japan und entwickelte sich zu einem der prägendsten Rollenspiele seiner Generation. Die aufwendigen Zwischensequenzen, die dreidimensionale Grafik und die Geschichte rund um Cloud Strife zeigten, welche Möglichkeiten das neue Speichermedium bot.

Für Nintendo war der Verlust besonders bitter. Square hatte zuvor mit Spielen wie Final Fantasy 6, Chrono Trigger und Secret of Mana maßgeblich zum Erfolg des Super Nintendo beigetragen. Nun entstanden die großen neuen Rollenspiele zunehmend für Sonys Hardware.

Fast 30 Jahre später kehrt Final Fantasy zu Nintendo zurück

Die Geschichte bekommt inzwischen eine interessante Wendung. Ausgerechnet Final Fantasy 7, das einst den großen Wechsel zu Sony einleitete, ist mittlerweile auch auf Nintendo-Hardware vertreten. Final Fantasy 7 Remake Intergrade erschien im Januar 2026 für die Nintendo Switch 2. Mit Final Fantasy 7 Revelation soll 2027 außerdem der abschließende Teil der Remake-Trilogie gleichzeitig für mehrere Plattformen erscheinen, darunter die Nintendo Switch 2. Damit verabschiedet sich Square Enix zunehmend von der langjährigen PlayStation-Bindung. Die ziemlich lange hielt.

Für Yoshida bleibt der Wechsel von 1997 dennoch ein Meilenstein. Schließlich ging es damals nicht nur um ein einzelnes Spiel. Final Fantasy 7 half kräftig mit, die PlayStation als ernsthaften Konkurrenten zu etablieren und das Kräfteverhältnis im Konsolenmarkt dauerhaft zu verändern.